V Liberci skončila oprava kina Varšava, v provozu bude nejspíš od příštího roku

V Liberci po dvou letech skončila kompletní oprava městského památkově chráněného kina Varšava za 64 milionů korun. Fungovat nejspíš začne od příštího roku po skončení kolaudačního řízení a výběru provozovatele kina. ČTK to dnes řekla náměstkyně primátora Liberce pro strategický rozvoj a dotace Šárka Prachařová (za ANO).
"U rekonstrukce kina Varšava se blížíme do finále. Stavbu jsme převzali a momentálně Varšava prochází kolaudačním řízením ze strany hasičů, hygieny a dalších a budeme vypořádávat jejich připomínky," uvedla Prachařová. Předpokládá, že kolaudační řízení by po odstranění nedodělků mohlo skončit v listopadu. Koncesní řízení na provozovatele jednosálového kina bude město teprve vyhlašovat.
Varšava je ve stotisícovém Liberci nejstarším funkčním kinem. Je nedaleko radnice ve Frýdlantské ulici v budově z roku 1922, jež je postavená ve stylu art-deco. Na takřka kompletní rekonstrukci stoletého kina získala radnice evropskou dotaci, pokrýt by měla dvě třetiny nákladů.
Oprava budovy začala v říjnu 2024 a radnice původně počítala s tím, že skončí letos už na jaře. Vícepráce stavbu nejen prodloužily, ale cenu vzešlou ze soutěže zvýšily zhruba o dva miliony korun. "Ale to byly opravdu nepředvídatelné věci. Jednak na fasádě, kde se navracela břízolitová omítka. Ta původně v projektu nebyla, ale na které trvali památkáři, když se na ni při čištění fasády narazilo. Pak tam byly problémy s odvodňováním u základů a pak jsme tam měli problémy s tím, že se tam objevil septik, který bylo potřeba vyčistit, a tak dále," uvedla Prachařová. Dokončení stavby také oddálila havárie spojená s průsakem vody ze soukromé restaurace, která je nad kinem.
Kino má opravený sál i přilehlé prostory se zázemím. Nová je vzduchotechnika, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vytápění i jevištní technologie. Součástí rekonstrukce byla také oprava fasády a prostoru před kinem, oprava hydroizolace a drenážního systému.