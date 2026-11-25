Vánoční strom splněných přání v Liberci sbírá dárky pro opuštěné děti z dětských domovů 29 let, je tak jedním z nejdéle trvajících projektů tohoto druhu v Česku. Vánoční strom najdou lidé od soboty 28. listopadu v centru Liberce v přízemí Nákupní galerie Plaza u radnice. Na zahájení ve 14:00 vystoupí s programem i děti z dětských domovů, řekla dnes ČTK autorka projektu Květoslava Pěčková. Dárci mohou letos vybírat ze zhruba 350 přání dětí z desítky dětských domovů nejen z Libereckého kraje.
K uspořádání vánočního stromu splněných přání inspirovala před lety Pěčkovou podobná akce v hlavním městě. "Když jsme začínali, tak jsem nečekala, že vydržíme tak dlouho. Dělám si to ale pro radost, pořád mě to baví a hlavně mě to obrovsky nabíjí. Jsem šťastná, že můžu plnit dětská přání a jsem hrdá na to, že za ty roky žádné z dětí nezůstalo bez svého dárku," doplnila. Akce si postupně našla v předvánočním čase své místo i pravidelné dárce, mnozí se každý rok vracejí a jsou mezi nimi i mladí lidé, kteří sami vyrostli v dětském domově a patřili k obdarovaným.
Také přání dětí se za téměř 30 let podle Pěčkové zásadně změnila. "Když jsme začínali, tak všichni chtěli walkmany, pak chtěli discmany, pak chtěli MP3, tak to už se tam neobjevuje, protože mají všichni telefony. Pamatuju si, že v prvním ročníku chtěl jeden kluk dres se jménem známého hokejisty, tehdy se ještě běžně neprodávaly. Pak volala paní, jestli by nevadil dres New York Rangers a poslala originální dres. Když jsem se pak ředitele ptala, jak to ten kluk přijal, tak mi řekl, že brečel a s ním celý dětský domov," popsala jeden z mnoha vánočních zážitků autorka projektu.
Sbírku dárků pro děti z dětských domovů pořádá Pěčková od roku 1998. Lidé mohou ke stromku přijít, vybrat si některé z desítek přání, dárek koupit a zabalený ke stromku vrátit. Pomáhají i sponzoři. Věková skladba dětí se postupem doby změnila. Zatímco v minulosti mohli lidé kupovat dárky i pro děti z kojeneckých domovů a předškoláky, teď už jde většinou o přání školáků a starších dětí. "Pro mě je to důkazem toho, že ti nejmenší už z našich ústavů zmizeli, že jsou v náhradních rodinách," dodala organizátorka. Akce potrvá do 15. prosince, kdy si ředitelé dětských domovů přijedou dárky vyzvednout.