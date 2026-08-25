V Liberci své umění předvádí i zástupci kmene Panará, v Evropě jsou poprvé

Své rituální tance a svoji techniku ruční výroby šperků ukazuje ode dneška v Liberci sedm zástupců indiánského kmene Panará z Brazílie. Přijeli na šestidenní festival skla Crystal Valley Week. Sopoa Panará, náčelník jejich osady Nonporon, dnes ČTK řekl, že jsou v Evropě poprvé. "Vidím strašně moc nových věcí, že nejsem ani schopen říci, co se mi tu líbí nejvíce," dodal.
V Liberci na náměstí u radnice členové domorodého kmene, jemuž před půlstoletím hrozilo vyhubení po kontaktu s okolním světem, ukazují svoji kulturu. Paradoxně pro ně jsou důležité i české skleněné perličky z Preciosy, ze kterých vyrábějí šperky.
"V 70. letech minulého století, když byli v exilu, tak jeden americký misionář jim ty korálky přinesl, protože byl zvyklý, že všechny ostatní kmeny s nimi pracovaly. Ale Panará byl jeden z posledních kmenů, které je nepoužívaly. Proto jejich vzorky a tvary, které dělají, jsou hodně odlišné od ostatních kmenů," řekl dnes ČTK sklářský výtvarník Ricardo Hoineff, který zprostředkoval jejich příjezd do Liberce i díky tomu, že sám z Brazílie pochází.
Ručně vyráběné šperky s českými perličkami mají podle něj pro členy kmene velký význam. "My si neuvědomujeme, že to, co tady vyrábíme, je pro ně velmi důležité. Jak tady vidíte ty pásky, náhrdelníky, to pro ně má rituální význam. Hodně silný. My to bereme jenom jako kousíček skla, oni to berou opravdu jako něco drahocenného," uvedl Hoineff, který v Čechách žije už 35 let.
Význam drahocenný má podle něj v překladu do portugalštiny také slovo preciosa. I proto si perličky členové kmene nespojují s názvem firmy, ale nějakým drahým kamenem. Nespokojeni pak podle výtvarníka byli, když jim jiní výrobci začali dodávat plastové perličky nebo nepravidelně velké korálky. "Vzory na jejich špercích jsou velmi přesné. A pokud mají korálky různé velikosti, tak se jim to nepodaří. Proto trvají na tom, že to musejí být české korálky Preciosy," dodal výtvarník.
Kmen Panará považuje Hoineff za symbol odolnosti. Nemoci, násilí a nucené vysídlení v 70. letech minulého století zredukovaly jejich populaci na 69 přeživších, nyní jejich populace čítá zhruba desetkrát více lidí. "Bude to 20 let, co se dokázali vrátit na své původní území," uvedl Hoineff. Kultura kmene je založená na propojení lidí, krajiny a tradic, kdy starší předávají znalosti mladším. "Právě to je jedním z důvodů, proč jsme je sem pozvali," dodal výtvarník.
Na náměstí před radnicí budou zástupci kmene Panará vystupovat do pátku. Jde o jedno z 36 míst po Liberci, kde se sklářský festival Crystal Valley Week nyní koná. Celkem se během něj představí 104 umělců, skláren, designérů a škol. Do soboty předvedou svůj um na 85 akcích.