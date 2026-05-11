V Liberci testují technologie, které umožní rychle reagovat na potíže seniorů

Speciální podložka v posteli, SOS tlačítka, senzory, které sledují teplotu, vlhkost a koncentraci oxidu dusičitého v pokoji, a další chytré technologie testují v liberecké Rezidenci RoSa, která poskytuje bydlení a služby seniorům. Projekt, na němž rezidence spolupracuje s Libereckým krajem, má zlepšit péči o seniory, rychleji reagovat na jejich potíže a umožnit jim, aby co nejdéle zůstávali v domácím prostředí, řekla dnes novinářům krajská radní Anna Provazníková (Starostové pro Liberecký kraj).
"Chceme ukázat, že i sociální sektor může těžit ze současného trendu modernizace a digitalizace služeb. Není to o jednom tlačítku, samozřejmě to, co je nejjednodušší, jsou volací hodinky, kdy se můžou senioři dovolat 24 hodin denně na nějaký centrální pult. Pak je to ale také o tom, že senzory hlídají, jestli senior vstává nebo nevstává v noci, jestli dobře dýchá, jestli má dost kyslíku v pokoji, jestli větrá, nevětrá," doplnila jednatelka komunitního domu pro seniory RoSa Anna Ježková.
Chytré technologie v jednom z bytů rezidence umožňují víc než jen sledování v reálném čase. "Senzory sledujeme chování člověka v jeho přirozeném prostředí a podařilo se nám ověřit algoritmy, které umí upozornit na to, když se stane nějaká nenadálá událost. Umí upozornit na odchylku od běžného chování, mohou pomoci identifikovat nemoc u klienta, neurologické onemocnění nebo třeba nástup neurodegenerativního onemocnění," řekl Viktor Kubát, předseda spolku Dohled na dosah, který na projektu spolupracuje.
Na projektu spolupracuje RoSa s Agenturou regionálního rozvoje Libereckého kraje (ARR), pilotní projekt je součástí Strategie péče o osoby se zdravotním postižením a seniory v Libereckém kraji. "Vzhledem k demografii budeme mít v budoucnosti víc osob, které budou potřebovat nějakou péči a zároveň budeme mít k dispozici nejspíš méně zaměstnanců, kteří by tu péči poskytovali, takže možná existuje nějaký objem služeb, které by šly zjednodušit, urychlit, nahradit nějakou technologií," řekl hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).
Podle jednatele ARR Petra Dobrovského nemají chytré technologie využití jen v domovech pro seniory nebo pro postižené a v komunitních zařízeních jako RoSa. "Ty technologie je možné užívat i v běžných bytech nebo domech, kde žije nějaký senior. V běžném domácím použití zpětná vazba o tom, co se se seniorem děje, může chodit třeba jejich dětem nebo nebo příbuzným," dodal. I veřejnost se tak může na ARR podle Dobrovského obrátit, pokud by chtěla takové technologie využít.
Projekt je součástí evropské iniciativy European Digital Innovation Hub (EDIH), do něhož je kromě ARR zapojená i Technická univerzita v Liberci, Univerzita Hradec Králové, VÚTS, odborníci na kyberbezpečnost a technologické firmy. Podle Provazníkové už kraj díky projektu testoval ve svých sociálních zařízeních například chytré podložky ANUME, které dokážou sledovat vitální funkce, klienti s autismem a demencí v některých zařízeních mohli zase testovat sociálního robota španělské společnosti Inrobics Rehab vybaveného umělou inteligencí (AI).