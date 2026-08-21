V Liberci úřad zaregistroval všech 11 kandidátek podaných pro komunální volby

Autor: ČTK
  10:33aktualizováno  10:33
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

V Liberci zaregistroval magistrát všech 11 kandidátek podaných pro podzimní komunální volby v tomto městě. Ve čtyřech sice shledal úřad závady, zmocněnci je ale stihli v řádném termínu odstranit, vyplývá z údajů zveřejněných na webu radnice. Zaregistrovaných kandidátek pro páté největší město v zemi je o jednu více než při komunálních volbách před čtyřmi lety. Letos se budou konat 9. a 10. října.

Oproti předchozím volbám nekandidují tentokrát ve stotisícovém Liberci komunisté ani sociální demokracie. Chybí i kandidátka Trikolory, která se v těchto volbách rozhodla podpořit SPD. Samostatnou kandidátku nepostavili ani Piráti, mají společnou s místním uskupením Liberec otevřený lidem.

Velké změny jsou spojené s dvěma nejsilnějšími uskupeními z komunálních voleb v Liberci z roku 2022. Tehdy vítězní Starostové pro Liberecký kraj (SLK) tentokrát kandidují samostatně a jejich tehdejší partneři, TOP 09 a KDU-ČSL, vytvořili vlastní kandidátku nazvanou Liberecká 9. Navíc od SLK odešel dlouholetý starosta městské čtvrti Vratislavice Lukáš Pohanka, který vytvořil nové uskupení. V krajském městě bude bude o hlasy voličů usilovat pod názvem Lepší Liberec a lídrem kandidátky bude Martina Teplá, která je aktuálně za ANO náměstkyní v Liberci.

ANO ze svých současných čtyř náměstků primátora v Liberci bude mít na své kandidátce jen jednoho, když dvojkou bude Adam Lenert. V čele liberecké kandidátky má ANO novou tvář - Tomáše Rece, který zatím zkušenosti z komunální politiky nemá a nebyl ani členem libereckého zastupitelstva.

Oproti předchozím volbám je nová kandidátka uskupení, které bojuje za práva zvířat, a také Libe!, což je společná kandidátka GEN a Svobodných. V jejím čele bude bývalý primátor Tibor Batthyány. Poprvé v Liberci kandiduje Česká strana asociálů.

S jiným lídrem jdou do voleb ODS, SPD i PRO. Kandidátku občanských demokratů s podporou sportovců povede bývalý náměstek primátora Liberce Jiří Veselka, lídrem SPD s podporou Trikolory bude zastupitel Tomáš Paleček a PRO povede Lenka Tarabová.

Před čtyřmi lety získalo mandáty v libereckém zastupitelstvu šest z deseti kandidujících uskupení. Vyhrálo SLK ve spojení s TOP 09 a KDU-ČSL, když obsadilo 12 z 39 míst v zastupitelstvu. Druhé skončilo ANO se ziskem 11 mandátů a třetí s šesti křesly uskupení LOL, což jsou Zelení a nezávislí kandidáti. Po čtyřech zastupitelích získala ODS a také SPD a dva mají Piráti. Koalici v Liberci tvoří SLK, ANO a Piráti, původně její součástí byla také ODS.

Přehled stran a lídrů kandidujících v komunálních volbách v Liberci

2026 2022

strana lídr lídr

ANO Tomáš Rec Šárka Prachařová

Česká strana asociálů Kryštof Kolomazník -

ČSSD - Ivan Hrbek

Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT, sdružení DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT a NK * -

KSČM a Podještědská levice - Josef Vondruška

Lepší Liberec Martina Teplá -

LIBE! Tibor Batthyány -

LIBERECKÁ 9 Zdeněk Chmelík -

Liberec otevřený lidem a Piráti Jan Hruška -

Liberec otevřený lidem ** - Jaromír Baxa

ODS společně se Sportovci Jiří Veselka Petr Židek

PRO Právo Respekt Odbornost Lenka Tarabová Michal Berka

Piráti ** - Jan Hruška

SPD Tomáš Paleček Svatopluk Holata

Starostové pro LK *** Lukáš Hájek Jaroslav Zámečník

Trikolora a Soukromníci - Zuzana Spudichová

Zdroj: Magistrát města Liberce

*jméno lídra zatím nemá ČTK k dispozici, magistrát je s ohledem na GDPR nezveřejňuje, ČSÚ kandidátky zveřejní 26. srpna

** v roce 2022 kandidovala uskupení LOL a Pirátů samostatně

*** v roce 2022 kandidovalo SLK společně s TOP 09 a KDU-ČSL, nyní jde samostatně a kandidáti TOP 09 a KDU-ČSL jsou na kandidátce uskupení Liberecká 9

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznejte český film podle obrázku

Z filmu Pelíšky

České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad všichni. Dokážete ale poznat oblíbené české klasiky jen podle jediného obrázku? Jak dobře si poradíte,...

Další legenda je zpět. Tramvaj z roku 1964 vyjede na linku 23 už v sobotu

Tatra T3 ev. č. 6312 prošla renovací do podoby z roku 1975. Už v sobotu 22....

Pražské retro linky mají další posilu. Dopravní podnik představil tramvaj Tatra T3 s evidenčním číslem 6312, která prošla rozsáhlou renovací. Vůz z roku 1964 přitom nemíří do muzea. Po renovaci je...

Dům jako chalupa v Mrazíkovi? V Podolí vyřešili slunce nečekaně jednoduchým trikem

Jednoduchým poskládáním pater vznikl dům s výhledem i celodenním světlem. Stačí...

Plánovači budoucnosti už v 60. letech přemýšleli o městech, kde se nejen rodinné domy, ale celé bytové domy budou natáčet ke Slunci, aby si obyvatelé užili dostatek jeho světla a tepla. Otáčivé domy,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražské metro mohlo jezdit už před 100 lety. První návrhy vás překvapí

Náměstí Míru (1939)

Pražské metro v květnu oslavilo 51 let provozu, jeho historie ale sahá mnohem dál. O podzemní dráze se v hlavním městě mluvilo už v roce 1898, kdy se po Praze ještě proháněly koňské tramvaje. První...

Proč nosí kluci v pantoflích bílé ponožky? Odpověď hledal vulgární song už v roce 2019

Ponožky s pantoflích jsou hitem hlavně u středoškoláků.

Ještě před pár lety byly bílé ponožky v pantoflích pro mnohé symbolem módního nevkusu. Dnes je ale pohled na mladé kluky, kteří vyrazí ven v klasických sportovních pantoflích a vysokých bílých...

Technici odklízejí trosky spadlého větrníku, ostatní zkontrolují ultrazvukem

Poblíž Potštátu na Přerovsku se zřítila jedna ze čtyř větrných elektráren,...

Skupina techniků od rána na poli u Potštátu na Přerovsku odstraňuje trosky 30 metrů vysoké větrné elektrárny, která se zřítila ve čtvrtek dopoledne. Byla součástí větrného parku se čtyřmi větrníky,...

21. srpna 2026  11:02,  aktualizováno  13:38

Ještě jednou uvidíme mobil a nejste řidič, policisté jdou po šoférech na dálnici

Policista na motorce zaznamenává přestupek na dálnici D2. Nevěnování se řízení...

Kamera na helmě policisty zachytila řidiče, kteří se při jízdě po D2 věnovali mobilním telefonům místo provozu před sebou. Policie nyní záběry zveřejnila jako varování před nepozorností za volantem....

21. srpna 2026  13:32,  aktualizováno  13:32

V komunálních volbách v Kroměříži bude o hlasy usilovat 13 volebních uskupení

ilustrační snímek

Třináct volebních uskupení bude usilovat o hlasy voličů v říjnových komunálních volbách v Kroměříži. Rozhodnutí o registraci jsou zveřejněna na úřední desce...

21. srpna 2026  11:50,  aktualizováno  11:50

V komunálních volbách v Kroměříži bude o hlasy usilovat 13 volebních uskupení

ilustrační snímek

Třináct volebních uskupení bude usilovat o hlasy voličů v říjnových komunálních volbách v Kroměříži. Rozhodnutí o registraci jsou zveřejněna na úřední desce...

21. srpna 2026  11:50,  aktualizováno  11:50

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V komunálních volbách v Kroměříži bude o hlasy usilovat 13 volebních uskupení

ilustrační snímek

Třináct volebních uskupení bude usilovat o hlasy voličů v říjnových komunálních volbách v Kroměříži. Rozhodnutí o registraci jsou zveřejněna na úřední desce...

21. srpna 2026  11:50,  aktualizováno  11:50

AOPK zpětinásobila chráněné slatiniště u Přimdy se vzácnými orchideje a tolijemi

ilustrační snímek

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) rozšířila téměř na pětinásobek přírodní památku Milov v Chráněné krajinné oblasti Český les (CHKO) u příhraničního...

21. srpna 2026  11:46,  aktualizováno  11:46

Na Děčínsku se o křeslo v Senátu uchází pět kandidátů, mandát obhajuje Linhart

ilustrační snímek

Na Děčínsku se o mandát v horní komoře bude ucházet ve volbách pět kandidátů. Úřad zaregistroval všechny přihlášky, vyplývá to z informací zveřejněných na...

21. srpna 2026  11:39,  aktualizováno  11:39

Ostrov připravuje několik lokalit pro stavbu rodinných i bytových domů

ilustrační snímek

Město Ostrov na Karlovarsku by mohlo v nejbližších letech nabídnout ve svém katastru více než 260 parcel pro rodinné domy. Spoluprací s developery připravuje...

21. srpna 2026  11:35,  aktualizováno  11:35

Do senátních voleb v obvodu H. Králové úřad zaregistroval všech sedm kandidátů

ilustrační snímek

Magistrát Hradce Králové dnes zaregistroval všech sedm přihlášených kandidátů do říjnových senátních voleb v obvodu Hradec Králové. Vyplývá to z informací na...

21. srpna 2026  11:33,  aktualizováno  11:33

Vlak sevřel kočárek a vlekl matku. Vůz neměl speciální čidla, ČD už typ vyřazují

ilustrační snímek

Vlak, který na konci července na zastávce v Háji u Duchcova na Teplicku vlekl matku, jejíž dítě zůstalo v kočárku sevřeném mezi dveřmi rozjíždějící se soupravy, neměl bezpečnostní čidla, jež by...

21. srpna 2026  13:12,  aktualizováno  13:12

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Falešní bankéři poslali pro seniora auto až před dům, okradli ho o milion

ilustrační snímek

Žádná anonymní komunikace z jiného státu. Podvodníci, kteří připravili seniora z Chotěboře na Havlíčkobrodsku o více než milion korun, zvolili mrazivě drzou taktiku. Pro muže opakovaně poslali auto s...

21. srpna 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

Starosta zakázal hasit, synagoga v Uherském Brodě lehla před 85 lety popelem

Nová synagoga v Uherském Brodě po požáru, který vypukl v noci z 30. na 31....

Byla letní noc válečného roku 1941, když obyvatele Uherského Brodu probudily hasičské sirény oznamující požár. Žháři zapálili zdejší synagogu. Oheň před 85 lety založili čeští fašisté a kolaboranti s...

21. srpna 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.