V Liberci úřad zaregistroval všech 11 kandidátek podaných pro komunální volby

V Liberci zaregistroval magistrát všech 11 kandidátek podaných pro podzimní komunální volby v tomto městě. Ve čtyřech sice shledal úřad závady, zmocněnci je ale stihli v řádném termínu odstranit, vyplývá z údajů zveřejněných na webu radnice. Zaregistrovaných kandidátek pro páté největší město v zemi je o jednu více než při komunálních volbách před čtyřmi lety. Letos se budou konat 9. a 10. října.
Oproti předchozím volbám nekandidují tentokrát ve stotisícovém Liberci komunisté ani sociální demokracie. Chybí i kandidátka Trikolory, která se v těchto volbách rozhodla podpořit SPD. Samostatnou kandidátku nepostavili ani Piráti, mají společnou s místním uskupením Liberec otevřený lidem.
Velké změny jsou spojené s dvěma nejsilnějšími uskupeními z komunálních voleb v Liberci z roku 2022. Tehdy vítězní Starostové pro Liberecký kraj (SLK) tentokrát kandidují samostatně a jejich tehdejší partneři, TOP 09 a KDU-ČSL, vytvořili vlastní kandidátku nazvanou Liberecká 9. Navíc od SLK odešel dlouholetý starosta městské čtvrti Vratislavice Lukáš Pohanka, který vytvořil nové uskupení. V krajském městě bude bude o hlasy voličů usilovat pod názvem Lepší Liberec a lídrem kandidátky bude Martina Teplá, která je aktuálně za ANO náměstkyní v Liberci.
ANO ze svých současných čtyř náměstků primátora v Liberci bude mít na své kandidátce jen jednoho, když dvojkou bude Adam Lenert. V čele liberecké kandidátky má ANO novou tvář - Tomáše Rece, který zatím zkušenosti z komunální politiky nemá a nebyl ani členem libereckého zastupitelstva.
Oproti předchozím volbám je nová kandidátka uskupení, které bojuje za práva zvířat, a také Libe!, což je společná kandidátka GEN a Svobodných. V jejím čele bude bývalý primátor Tibor Batthyány. Poprvé v Liberci kandiduje Česká strana asociálů.
S jiným lídrem jdou do voleb ODS, SPD i PRO. Kandidátku občanských demokratů s podporou sportovců povede bývalý náměstek primátora Liberce Jiří Veselka, lídrem SPD s podporou Trikolory bude zastupitel Tomáš Paleček a PRO povede Lenka Tarabová.
Před čtyřmi lety získalo mandáty v libereckém zastupitelstvu šest z deseti kandidujících uskupení. Vyhrálo SLK ve spojení s TOP 09 a KDU-ČSL, když obsadilo 12 z 39 míst v zastupitelstvu. Druhé skončilo ANO se ziskem 11 mandátů a třetí s šesti křesly uskupení LOL, což jsou Zelení a nezávislí kandidáti. Po čtyřech zastupitelích získala ODS a také SPD a dva mají Piráti. Koalici v Liberci tvoří SLK, ANO a Piráti, původně její součástí byla také ODS.
Přehled stran a lídrů kandidujících v komunálních volbách v Liberci
2026 2022
strana lídr lídr
ANO Tomáš Rec Šárka Prachařová
Česká strana asociálů Kryštof Kolomazník -
ČSSD - Ivan Hrbek
Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT, sdružení DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT a NK * -
KSČM a Podještědská levice - Josef Vondruška
Lepší Liberec Martina Teplá -
LIBE! Tibor Batthyány -
LIBERECKÁ 9 Zdeněk Chmelík -
Liberec otevřený lidem a Piráti Jan Hruška -
Liberec otevřený lidem ** - Jaromír Baxa
ODS společně se Sportovci Jiří Veselka Petr Židek
PRO Právo Respekt Odbornost Lenka Tarabová Michal Berka
Piráti ** - Jan Hruška
SPD Tomáš Paleček Svatopluk Holata
Starostové pro LK *** Lukáš Hájek Jaroslav Zámečník
Trikolora a Soukromníci - Zuzana Spudichová
Zdroj: Magistrát města Liberce
*jméno lídra zatím nemá ČTK k dispozici, magistrát je s ohledem na GDPR nezveřejňuje, ČSÚ kandidátky zveřejní 26. srpna
** v roce 2022 kandidovala uskupení LOL a Pirátů samostatně
*** v roce 2022 kandidovalo SLK společně s TOP 09 a KDU-ČSL, nyní jde samostatně a kandidáti TOP 09 a KDU-ČSL jsou na kandidátce uskupení Liberecká 9