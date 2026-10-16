V Liberci vystavuje sochař Wurm obří svetr nebo gauč ve tvaru auta

Jedenáctimetrový svetr, gauč ve tvaru promáčklého mercedesu, spěchající kabelka na vysokých nohách nebo banán prorůstající lednicí. To patří mezi zhruba 60 děl rakouského sochaře a fotografa Erwina Wurma, která jsou vystavena v krajské Galerii Lázně v Liberci. Nechybí ani jeho koncept takzvané minutové sochy One Minute Forever, kdy se návštěvníci sami stávají sochou. Podle ředitele galerie Filipa Suchomela je to první Wurmova samostatná výstava v Česku.
Výstava je průřezem děl rakouského umělce od 90. let minulého století do současnosti. Přibližuje vážná témata humorně, kdy prostřednictvím symbolické nadsázky poukazuje na falešné ideály současné konzumní společnosti. "Typickým příkladem tohoto uměleckého přístupu jsou jeho karikatury jedné z charakteristických ikon současného konzumu, automobilů," uvedl Suchomel.
Wurm dnes novinářům v Liberci řekl, že je pro něj velmi důležité dívat se na současný svět z absurdního hlediska. "Protože si myslím, že tím možná vidíme více, nebo to vidíme jinak. A zároveň jsou takové dvě červené nitě, které se prolínají mým dílem. Ta první linie je zájem o princip, o sochy. Co to vlastně socha nebo skulptura je. A ta druhá linie je propojení s naší dobou a s naší společností," dodal sochař.
Ústředním dílem výstavy je jedenáctimetrový svetr fialové barvy zavěšený na strop hlavního výstavního prostoru galerie - Bazénové haly. Dosud byl vystavený jen jednou, a to v roce 2020 před hlavním oltářem v katedrále svatého Štěpána ve Vídni. "To je taková narážka na takzvané postní plátno, které se v době postní dávalo před oltář. A tím se zakrýval ten oltář, tu liturgii, která probíhala za tím plátnem, které tady v tomto případě představuje pulovr," dodal Suchomel.
Důležitou součást výstavy tvoří i Wurmův koncept takzvané minutové sochy, kdy si návštěvník vezme předmět denní potřeby a na minutu zaujme neobvyklou polohu. Musí při tom postupovat podle daného návodu. "Může se rozhodnout, zda to udělá nebo ne. Takovou možnost máme v životě všichni. Jakmile se však do toho pustí, musí se řídit mými pokyny. Pokud se jimi neřídí a udělá něco jiného, je to v pořádku, ale pak už to není moje dílo," dodal Wurm.
Za uplynulých 30 let vytvořil přes 100 variant minutových soch. V liberecké galerii si mohou návštěvníci zkusit vlézt pod obří čepici, strčit hlavu do růžového válce, připít na zdraví s nakládanou okurkou nebo s dalšími lidmi vlézt společně do rukávů růžového svetru.
Výstava děl dvaasedmdesátiletého Wurma patří mezi první v liberecké galerii po tříměsíční odmlce kvůli modernizaci osvětlení za 26 milionů korun. V běžném provozu bude galerie od soboty. Na dalších výstavách jsou díla polsko-romské autorky Małgorzaty Mirgy-Tas, české umělkyně Sráč Sam a slovenské autorky s vietnamskými kořeny Kvet Nguyen.