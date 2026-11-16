Dopravní podnik v Liberci (DPMLJ) dnes zahájil provoz první linky poptávkové dopravy, kdy vozidlo MHD přijede na objednání. Službu zavedl v Pilínkově pro Puškinovu ulici a okolí, odkud to mají někteří obyvatelé k nejbližší zastávce MHD tři čtvrtě hodiny chůze. Zájemci si mohou poptávkovou dopravu objednat přes krajskou mobilní aplikaci TvůjBus nebo telefonicky přes krajský dispečink veřejné dopravy IDOL. ČTK to dnes řekl dopravní ředitel DPMLJ Martin Hettner.
"Nabídli nám to v rámci spolupráce," řekl Hettner. Liberecký kraj nabízí poptávkovou dopravu přes dva roky v několika lokalitách pod značkou TvůjBUS IDOL.
Z Puškinovy ulice, která je skoro dva kilometry dlouhá, vozí zájemce ode dneška devítimístné elektrické vozidlo. "Je to prodloužená verze tak, aby se v něm daly přepravovat kočárky. Máme tam i dětské sedačky koupené pro přepravu dětí. Nelze přepravovat vozíčky, na to nemáme vozidlo vybavené," uvedl Hettner. Poptávkové vozidlo bude jezdit v pracovních dnech od 06:00 do 18:00.
Jaký bude o službu zájem, nelze podle Hettnera zatím odhadnout. "I jinde se rozjíždělo několik týdnů, než si na to lidé zvykli," uvedl. Cestující mohou zatím využít 27 nástupních či výstupních míst, odkud se dostanou k zastávkám MHD u ZŠ Ještědská v Dolním Hanychově, v Pilínkově, Doubí a k obchodnímu centru Nisa. "Samozřejmě počítáme s tím, že si to bude nějakým způsobem sedat, že budou připomínky a úpravy," dodal dopravní ředitel.
Radnice očekává, že služba ji bude ročně stát asi dva miliony korun. Pokud se pilotní linka osvědčí, zvažuje přidání dalších. Mezi další vhodná místa pro zavedení poptávkové dopravy v Liberci už dříve končící náměstek primátora Adam Lenert (ANO) označil další okrajové čtvrti Radčice, Kateřinky, Krásnou Studánku či Karlínky s Machnínem.