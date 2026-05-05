V Liberci začíná šestidenní Anifilm, večer vyhlásí vítěze národní soutěže

V Liberci dnes začne 25. ročník Anifilmu. Na mezinárodní přehlídce animovaných filmů uvidí diváci do konce tohoto týdne přes 500 soutěžních i nesoutěžních snímků, součástí šestidenního festivalu jsou i výstavy, besedy, koncerty, workshopy či tvůrčí dílny pro děti. Dnes večer organizátoři vyhlásí vítěze národní soutěže Český obzor, která nabízí komplexní pohled na českou animaci uplynulého roku. Opět také předají cenu za celoživotní přínos animovanému filmu. Letos ji převezme Jan Klos, uvedl programový ředitel festivalu Pavel Horáček.
"Je to animátor, který je hodně propojený s dílem Břetislava Pojara. Animoval mu Zahradu, Dášeňku, seriál Pojďte pane, budeme si hrát. Ale spolupracoval i s Lubomírem Benešem na seriálu Pat a Mat a s Vlastou Pospíšilovou a s mnoha dalšími. Je takový Všudybud české animace," dodal Horáček. Na festivalu bude mít Klos výběr krátkých filmů a seriálů pro děti, na kterých se podílel, chybět nebude ani beseda s ním.
Program bude mít festival na 14 místech po městě, i tentokrát bude Anifilm lákat na to nejlepší ze současné světové a české animované tvorby. Letošním tématem Anifilmu jsou mýty a legendy z celého světa. V nesoutěžní části se tak diváci mohou těšit na filmy odkazující na řeckou, slovanskou, arabskou či irskou mytologii, chybět nebudou ani legendy Inuitů či severoamerických indiánů.
"V dalším programu festival například uvede současnou moldavskou animovanou tvorbu, připomene 35 let českého studia Anima a v premiéře uvede restaurovanou podobu slavného Čarodějova učně Karla Zemana. Českou premiéru na Anifilmu bude mít také nové zpracování Orwellovy Farmy zvířat v režii Andyho Serkise, kterého diváci můžou znát i jako herce, který ztvárnil Gluma v trilogii Pán prstenů," uvedla mluvčí festivalu Gabriela Zajícová. Anifilm bude mít i několik tradičních programů. Mezi ně patří Animo určené pro rodiny s dětmi, představení krátkých filmů nominovaných na letošní Oscary či venkovní projekce před radnicí.
V soutěžní části festivalu diváci uvidí 236 filmů a dalších animačních projektů. Ve vypsaných mezinárodních i národních kategoriích budou soutěžit vybraní tvůrci celovečerních i krátkých filmů, počítačových her, videoklipů, animací a VR filmů. Výsledky mezinárodních kategorií organizátoři vyhlásí v sobotu večer.