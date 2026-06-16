V Liberci začne o víkendu půlroční oprava tramvajové trati do Lidových sadů

Dopravní podnik v Liberci bude od víkendu pokračovat v opravě kolejiště tramvajové trati do Lidových sadů. Zaplatí za to 109 milionů korun bez daně. Práce na půlkilometrovém úseku v Masarykově ulici navážou na loni opravený úsek v Riegrově ulici. Potrvají do 20. prosince. ČTK o chystané uzavírce dnes informovala mluvčí radnice Jana Kodymová.
"Masarykova ulice bude uzavřená v úseku od křižovatky s ulicí Vítěznou po křižovatku s ulicí Lesní, včetně křižovatek s ulicemi Lesní, Dvořákova, Škroupova. Křižovatka Vítězné a Masarykovy ulice zůstane průjezdná," uvedla mluvčí.
Objízdná trasa pro veškerou dopravu povede ulicemi Vítězná, Husova a Fibichova. Tudy budou jezdit i autobusy, které při výluce nahradí tramvaje na trati mezi Lidovými sady a centrem města. Tramvajová zastávka Botanická zahrada bude dočasně přesunutá do Fibichovy ulice. "Rezidentní parkovací místa ve Fibichově ulici budou přesunuta na placené parkoviště," dodala Kodymová. Chodci opravovaným úsekem projdou i po dobu prací, k dispozici budou mít chodník na jedné straně Masarykovy ulice.
Poslední velká oprava tohoto úseku tramvajové tratě je z let 1990 až 1992, kdy byla spojená se změnou rozchodu z 1000 na 1435 milimetrů. Tehdy byly kolejnice vložené do betonových BKV panelů, které jsou po 35 letech provozu už ve špatném stavu. "Budeme tam dávat místo nich asfaltovou desku jako je v Riegrově ulici a v části od křižovatky s Dvořákovou ulicí dolů bude řezaná dlažba," řekl dnes ČTK provozně-technický ředitel Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce Ludvík Lavička. Opravovat se podle něj budou i chodníky.