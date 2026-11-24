V Liberci skončí jedno ze čtyř kontaktních míst pro vydávání krajských karet Opuscard a vyřizování dalších služeb spojených s veřejnou dopravou. Pobočka ve Frýdlantské ulici v budově Nového magistrátu bude naposledy otevřená 23. prosince. ČTK o tom dnes informovala mluvčí radnice Jana Kodymová.
Zrušení pobočky v horním centru Liberce inicioval kraj, který její provoz dosud platil. "Dochází k optimalizaci sítě kontaktních míst v rámci Libereckého kraje. To je jeden důvod. Druhý je, že Liberecký kraj přímo nebo naším prostřednictvím v Liberci až do konce letošního roku hradí ta místa tři, zatímco město jedno. Takže došlo k politické dohodě vedení kraje a vedení města, že Liberecký kraj již dále nebude financovat kontaktní místo ve Frýdlantské a město se rozhodlo ho dále nedržet," řekl ČTK Otto Pospíšil ze společnosti Korid LK, která v kraji koordinuje veřejnou dopravu.
Cestující tak budou moci od příštího roku v krajském Liberci využívat tři zákaznická pracoviště, městské provozované zdejším dopravním podnikem a dvě krajská - jedno je na autobusovém nádraží a druhé v Evropském domě poblíž krajského úřadu. Některé požadavky spojené s veřejnou dopravou mohou cestující vyřídit i elektronicky na e-shopu IDOL, přes který mohou žádat třeba o vydání karty Opuscard či nakupovat časové i síťové kupóny. Nákup jízdenek umožňuje i mobilní aplikace Idolka.
Prostor po kontaktním centru ve Frýdlantské ulici využije liberecký magistrát pro své oddělení bytové správy. Jaká jeho část tam bude sídlit, ale podle Kodymové zatím nevědí. "Teprve v lednu se tam jdou kolegyně podívat a poté rozhodnou, zda sem přijde bytová správa nebo technika či kontaktní místo pro bydlení," dodala mluvčí radnice.