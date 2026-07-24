V liberecké zoologické zahradě se po pěti letech narodil ohrožený osel somálský

V Zoologické zahradě v Liberci se narodilo mládě kriticky ohroženého osla somálského. Jde o první odchov tohoto druhu po téměř pěti letech a zároveň o důležitý milník, který potvrzuje návrat k jeho úspěšnému chovu po omezení reprodukce kvůli přestavbě jejich výběhu, řekla dnes ČTK mluvčí zoo Barbara Tesařová. Osel narozený 19. července je 28. mládětem tohoto druhu, které se v Liberci narodilo. Návštěvníci ho mohou vidět ve výběhu.
Liberecká zoo patří k nejúspěšnějším chovatelům oslů somálských v Evropě. "Ve volné přírodě dnes přežívá jen několik stovek jedinců v několika izolovaných populacích v oblasti Afrického rohu. Každý nový přírůstek má proto význam nejen pro samotnou zoo, ale i pro záchranný evropský program, jehož cílem je udržet životaschopnou populaci druhu v lidské péči," doplnila Tesařová.
Osel somálský je posledním žijícím poddruhem afrického divokého osla a zároveň nejohroženějším zástupcem čeledi koňovitých na světě. Od ostatních oslů ho na první pohled odlišují výrazné černobílé pruhy na nohách. Je dokonale přizpůsoben životu v kamenitých polopouštích Etiopie a Eritreje, kde dokáže přežít i několik dní bez vody a pohybovat se po tvrdém skalnatém podkladu. V přirozeném prostředí je nejvíc ohrožen pytláky a křížením s domácími osly.
Zoo v Liberci v posledních letech investuje do modernizace, a právě chovu oslů somálských se to dotklo nejvíc. Celková oprava spojená s protierozními úpravami jejich výběhu i přestavba zázemí si vyžádaly přesuny zvířat. "Březost u velkých kopytníků je většinou velmi dlouhá, takže důsledky delšího přerušení rozmnožování se projeví až s velkým časovým odstupem. Návrat k pravidelným odchovům je pak vždy během na dlouhou trať. O to větší radost nám letošní mládě dělá," řekl hlavní zoolog zahrady Luboš Melichar.
Návrat k úspěšným odchovům se letos v Liberci neprojevil jen u oslů somálských. Po dočasném omezení chovu způsobeném výstavbou Afrického pavilonu se znovu narodila mláďata obou chovaných poddruhů zeber stepních, tedy bezhřívých i Chapmanových. Daří se také horským kopytníkům nahurům modrým, kozorožcům dagestánským a urialům bucharským. Několik mláďat různého věku mohou návštěvníci vidět i ve skupině paviánů pláštíkových.
"Mimořádně úspěšnou sezonu zažívá také chov dravých ptáků. Letos se podařilo odchovat mláďata tří ze čtyř druhů evropských supů i další mládě orla nejmenšího, kterého liberecká zoo rozmnožuje jako jediná zoologická zahrada na světě," uvedla Tesařová. Někteří z mladých supů budou podle ní ještě letos vypuštěni do evropské přírody, aby pomohli s návratem těchto ohrožených mrchožroutů do oblastí, odkud v minulosti vlivem člověka téměř vymizeli.