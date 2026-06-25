V Libereckém kraji má z koupališť zhoršenou kvalitu vody Máchovo jezero

V Libereckém kraji má z přírodních koupališť zhoršenou kvalitu vody Máchovo jezero u Doks na Českolipsku, je na třetím z pěti stupňů hodnocení. V dalších pěti nádržích má voda sníženou průhlednost, což naznačuje mírné znečištění, vyplývá z údajů na webu Krajské hygienické stanice v Liberci.
Na třetí stupeň se Máchovo jezero vrátilo po krátkodobém zlepšení ze začátku června. Zvýšený výskyt sinic není pro jezero nic neobvyklého, potýká se s tím každoročně, zpravidla po celou letní sezonu. "Příčinou zde může být kromě vysoké teploty i dotace živinami. To znamená, že Máchovo jezero má sedimenty, kde se vyskytuje fosfor, dusík, a to je důvod, proč je ta plocha vhodná pro růst sinic," řekla již dříve ČTK krajská ředitelka hygieniků v Libereckém kraji Jana Loosová.
Zdravotní potíže po koupání v Máchově jezeře mohou mít zejména citliví jedinci. Mezi ně patří děti, těhotné ženy či alergici, u kterých se mohou projevit příznaky alergické reakce jako vyrážka, rýma či začervenalé oči. "A potom je ta druhá poloha, že některé druhy sinic produkují toxiny," uvedla Loosová. To se podle ní projevuje nejčastěji střevními potížemi či bolestí hlavy. Po každém koupání v jezeře by se tak lidé měli preventivně osprchovat.
To samé doporučení hygieniků platí i pro dalších pět vodních nádrží, které jsou kvůli snížené průhlednosti na druhém stupni hodnocení kvality vody. Riziko zdravotních obtíží po koupání v těchto koupalištích je ale malé. Sníženou průhlednost mají rybníky u kempů v Sedmihorkách v Českém ráji, Sloupu v Čechách a Dubé - Nedamově na Českolipsku, přírodní koupaliště v Zákupech a Hamerské jezero.
Ostatní ze sledovaných více než 50 přírodních či umělých koupališť v kraji mají zatím vodu čistou. O víkendu budou vodní plochy nejspíš patřit mezi největší lákadla v kraji, podle předpovědi by v neděli měly teploty dosahovat až 39 stupňů Celsia. Zvýšený nápor registrují některá koupaliště již nyní, například Maškova zahrada v Turnově. "Vypadá to, že za červen budeme atakovat 12.000 až 15.000 návštěvníků, což by byl náš druhý nejlepší výsledek v historii za tento měsíc. A zároveň to vypadá, že budeme na polovině návštěvnosti, jakou jsme měli loni za celé léto," řekl dnes ČTK manažer koupaliště Tomáš Špinka.