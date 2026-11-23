V Libereckém kraji do rána nasněžilo a místy se stále objevují sněhové přeháňky, silnice jsou s opatrností sjízdné. Hlavní tahy jsou většinou jen holé a mokré, pozor by si měli dát řidiči v horských oblastech, kde může na silnicích ležet rozbředlý sníh. Teploty v Jizerských horách klesly dnes ráno pod minus pět stupňů. Podle meteorologů zůstanou teploty v Jizerských horách a Krkonoších dnes většinou pod nulou a sněhové přeháňky se budou objevovat celý den. Napadnout může až deset centimetrů sněhu.
Liberecký kraj je z velké části horskou a podhorskou oblastí, a ne všude je možné silnice solit. Krajská společnost Silnice LK zajišťuje údržbu téměř 2065 kilometrů krajských silnic druhých a třetích tříd, chemicky letos ošetřuje 1080 kilometrů, což je přes 52 procent krajských komunikací. Kraj leží na území Krkonošského národního parku, chráněných oblastí Jizerských a Lužických hor a Kokořínska, kde jsou omezení zejména z důvodu ochrany životního prostředí, zvláště chráněných druhů a vodních zdrojů.
Zhruba 880 kilometrů silnic se tak v zimě sype pískem nebo kamennou drtí, kolem 25 kilometrů silničáři jen protahují pluhy bez posypu. Bez údržby zůstane v zimě 56 kilometrů silnic, většinou jde o málo vytížené komunikace třetích tříd, po nichž nejezdí veřejná doprava. Výjimkou je silnice druhé třídy kolem přehrady Souš v Jizerských horách, která je od půlnoci na sobotu pro dopravu zavřená. Zhruba 6,5 kilometru dlouhý úsek kolem přehrady Souš se uzavírá kvůli ochraně pitné vody, silnice slouží v zimě běžkařům.