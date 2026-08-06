Hygienici zakázali koupání v Hamerském jezeře na Českolipsku. Kvalita vody se v něm zhoršila kvůli sinicím, hygienici ji hodnotí pátým stupněm z pětibodové škály. V Libereckém kraji jde o jediné přírodní koupaliště, kde je zákaz koupání, vyplývá z údajů na webu Krajské hygienické stanice v Liberci.
Se zvýšeným výskytem sinic se sice Hamerské jezero potýká každoročně. Zákaz koupání ale pro něj podle údajů ČTK platil naposledy před 15 lety.
Pro vnímavé jedince, mezi něž patří děti, alergici či těhotné ženy, není v kraji vhodné ke koupání ani nedaleké Máchovo jezero. Kvalitu vody v něm hodnotí hygienici stupněm tři, důvodem jsou opět sinice. S jejich zvýšeným výskytem se obě oblíbená jezera na Českolipsku potýkají každoročně.
Z dalších přírodních koupališť v Libereckém kraji jsou na druhém stupni tři rybníky, kvalitu vody na ostatních vodních plochách vhodných ke koupání hodnotí hygienici jako výbornou. Na druhém stupni kvůli snížené průhlednosti jsou rybníky v Sedmihorkách v Českém ráji, Zákupech a Dubé - Nedamově na Českolipsku. Riziko zdravotních obtíží po koupání v těchto nádržích je sice malé, lidé by se přesto po každém vykoupání v nich měli preventivně osprchovat.