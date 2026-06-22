V Libereckém kraji přibude základna záchranné služby v Novém Boru

V Libereckém kraji nejspíš do dvou let přibude 15. základna krajské zdravotnické záchranné služby. Bude v Novém Boru na Českolipsku, pátém největším městě kraje, kde dosud nebyla. Její zřízení o polovinu zkrátí dojezdové časy do obcí, které jsou kolem Kamenického Šenova, Krompachu, Sloupu v Čechách či Prysku, řekl dnes ČTK krajský ředitel záchranné služby Luděk Kramář.
"To znamená, že obce Novoborska v rámci dojezdu záchranné služby obsloužíme do nějakých sedmi až osmi minut oproti stávajícím 14 až 15 minutám," řekl Kramář.
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje má 14 výjezdových základen ve 13 městech, z toho v Liberci jsou dvě. V oblasti Českolipska za pacienty vyjíždějí záchranáři ze základen v České Lípě, Doksech a Jablonném v Podještědí. Na vytvoření další se domluvil kraj s Novým Borem, dohodu dnes jejich zástupci potvrdili podepsáním memoranda.
"Musím říci, že to je téma, ke kterému se opakovaně vracíme minimálně v posledních deseti letech. To, co se změnilo, je počet výjezdů zdravotnické záchranné služby obecně. Ten každoročně roste a my máme tady v severní části Českolipska, od Nového Boru směrem ke státní hranici s Německem, v některých lokalitách problém s dojezdovými časy. A ve chvíli, kdy začalo být zřejmé, že bude muset narůst počet výjezdových skupin na Českolipsku, tak pan ředitel zdravotnické záchranné služby vloni na podzim přišel s tím, že by bylo vhodné umístit nějakou výjezdovou skupinu buď v Novém Boru, nebo někde v okolí," řekl dnes ČTK hejtman kraje Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).
Uvítal proto aktivitu města, které nabídlo vlastní prostory v areálu stanice městských hasičů. "Záchranná služba by tam byla zatím v nájemním vztahu," dodal hejtman.
Město vlastní prostory nabídlo kvůli tomu, že o zřízení výjezdové stanice záchranné služby usilovalo dlouhodobě. "Právě proto, že nebyly úplně splňovány všechny dojezdové časy, narůstá počet nehod a lidí, kteří potřebují pomoc záchranné služby. A Nový Bor je přirozeným centrem celého Novoborska, to znamená 26.000 lidí. Myslím si, že z těchto důvodů je to nezbytné," řekl dnes ČTK starosta Nového Boru Jaromír Dvořák (Starostové pro Liberecký kraj).
Město už má připravený projekt úprav části hasičského areálu, aby splňoval podmínky pro provoz základny záchranné služby. "Původně jsme mysleli, že půjde o dostavbu, ale jak se ukázalo, prostory jsou dostatečně velké na to, aby se tu mohly udělat vestavby do tří garáží, které jsou už dneska volné. Jedna garáž čistě pro auto záchranné služby a další prostory pro personál, aby tu existovalo všechno, co je k jejich provozu potřeba," dodal Dvořák. Město je připraveno do úprav prostor vydat až deset milionů korun. Starosta věří, že práce začnou v příštím roce a skončí nejpozději o rok později.