V Libereckém kraji se na čtyřleté obory dostalo v prvním kole 88,6 procenta žáků

V Libereckém kraji se na čtyřleté obory středních škol dostalo v prvním kole 88,6 procenta žáků. Úspěšnost u přijímacích zkoušek tak byla vyšší než loni, kdy v prvním kole v kraji uspělo 87 procent uchazečů. Po prvním kole zůstává na středních školách v kraji stále téměř 700 volných míst, z toho 14 míst je na čtyřletých gymnáziích a 26 na lyceích, řekla dnes ČTK mluvčí Libereckého kraje Pavla Sýkorová.
Do čtyřletých oborů vzdělání bylo podle ministerstva školství (MŠMT) celkově v Česku v prvním kole přijato 116.929 uchazečů, tedy 89,8 procenta z celkového počtu. Na obor uvedený jako první priorita se dostalo 88.497 z nich, což představuje 75,7 procenta přijatých. V Libereckém kraji se na čtyřleté obory hlásilo podle údajů z Cermatu 5414 žáků devátých tříd, uspělo 4795 z nich. Uchazeči si mohou ve druhém kole podat až dvě přihlášky na obory s talentovou zkouškou a až tři do oborů bez ní, na podávání přihlášek mají čas do pondělí 25. května.
Podle krajské radní pro školství Jitky Skalické (Starostové pro Liberecký kraj) letošní přijímací řízení znovu ukázalo, jak důležitou roli hraje správné nastavení priorit při podávání přihlášek i dobrá orientace v nabídce oborů a škol. "Dlouhodobě se snažíme sledovat nejen kapacity škol, ale i proměňující se zájem o jednotlivé obory a potřeby regionu. Chceme, aby měli mladí lidé v kraji co nejširší možnosti a aby si mohli vybrat cestu, která jim bude dávat smysl," dodala.
Kapacita středních škol v kraji se letos zvýšila, deváťákům nabízely 5545 míst, o 146 víc než loni. Nejvíc přijatých uchazečů zamířilo podle Sýkorové na střední odborné školy a střední odborná učiliště, velký zájem byl tradičně o gymnázia a lycea. Nejvíc volných míst je v kraji pro druhé kolo na středních odborných učilištích u oborů zakončených výučním listem, kam přijmou 389 zájemců, dalších 60 míst je na oborech zakončených maturitou.