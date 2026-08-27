Na několika přírodních koupalištích v Libereckém kraji se s blížícím se koncem léta zhoršila kvalita vody. Nejhůře je na tom Hamerské jezero v Hamru na Jezeře na Českolipsku, pro které opět platí zákaz koupání. Vyplývá to z údajů na webu Krajské hygienické stanice v Liberci.
Kvůli přemnoženým sinicím platil zákaz koupání pro Hamerské jezero v Hamru na Jezeře už na začátku srpna. Poté se sice kvalita vody mírně zlepšila, ale podle posledního rozboru je koupání v jezeře opět pro zdraví lidí nebezpečné. Hamerské jezero je v kraji jediné z 25 přírodních koupališť, na kterém platí zákaz koupání.
Mírně se sice zhoršila kvalita vody také v Lesním koupališti v Liberci a v nádržích v Jablonném v Podještědí na Liberecku a Sloupu v Čechách na Českolipsku, riziko zdravotních obtíží po koupání v nich ale je nízké. Na pětibodové stupnici jsou na druhém nejlepším stupni, kvalitu vody v nich mírně zhoršuje snížená průhlednost. Rovněž na druhém stupni jsou od začátku letní sezony rybníky v Sedmihorkách v Českém ráji, Zákupech a Dubé - Nedamově na Českolipsku. Zpět na první stupeň se vrátilo přírodní koupaliště v Hejnicích na Liberecku.
Na třetím stupni nadále zůstává Máchovo jezero u Doks na Českolipsku, důvodem je zvýšený výskyt sinic. Zdravotní problémy po koupání v něm mohou mít děti či alergici. Hygienici proto lidem doporučují, aby se po koupání v Máchově jezeře osprchovali.