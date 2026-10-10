Komunální volby v patnáctitisícovém Turnově vyhrál opět Nezávislý blok, když získal 13 z 27 mandátů v zastupitelstvu. Druhý skončil jeho koaliční partner PROTO s pěti mandáty a třetí ANO se čtyřmi mandáty. Čtvrtá ODS s podporou KDU-ČSL bude mít tři zastupitele a pátý Zdravý Turnov dva. Těsně se do zastupitelstva nedostali Piráti, když získali 4,99 procenta hlasů. Vyplývá to z výsledků komunálních voleb na www.volby.cz. Voleb se zúčastnilo 45,34 procenta voličů. Turnov je největším městem na Semilsku, i když není okresním městem.
S výsledkem byl lídr Nezávislého bloku a starosta Turnova Tomáš Hocke spokojený. "Chci poděkovat všem voličům, kteří nám dali svůj hlas. Musím říct, že i mě samotného překvapili, takže moc děkuju a pokusíme se Turnov směřovat snad tím správným směrem, který ten volební výsledek už trochu předurčil," řekl dnes ČTK Hocke, který je starostou od roku 2013.
Oproti minulým volbám si jeho uskupení polepší o čtyři mandáty. To, že získají tolik hlasů, Hocke nečekal. "Osobně jsem si optimisticky tipoval 12 mandátů," řekl.
Zda bude nadále pokračovat současná koalice s PROTO a ODS, ale zatím starosta nedokáže říct. "V této chvíli bych to nechtěl úplně vymezit, že půjdeme tímhle směrem. Budeme jednat se všemi, kteří se dostali do zastupitelstva našeho města, a uvidíme, jaké budou požadavky potenciálních koaličních stran a jak budou souznít s tím naším programem a s tím směřováním města," dodal Hocke.
Komunální volby vyhrál Nezávislý blok se ziskem 42,07 procenta hlasů, pro druhé PROTO hlasovalo 17,71 procenta voličů a pro třetí ANO 16,11 procenta. ODS získalo hlasy 10,57 procenta voličů a Zdravý Turnov 8,52 procenta.
V roce 2022 volby vyhrál Nezávislý blok s 33,08 procenta hlasů a získal devět mandátů. Druhé bylo ANO, které mělo šest zastupitelů. Místní uskupení PROTO mělo pět mandátů, občanští demokraté s podporou KDU-ČSL čtyři. Piráti měli v zastupitelstvu dva zástupce a Společně pro Turnov jednoho.
Výsledky komunálních voleb v Turnově
Strana Procenta Hlasy Mandáty
ODS s podporou KDU-ČSL 10,57 13.004 3
Piráti 4,99 6145 0
ANO 16,11 19.919 4
Nezávislý blok 42,07 51.744 13
PROTO 17,71 21.789 5
Zdravý Turnov 8,52 10.485 2
Zdroj: www.volby.cz