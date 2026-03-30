V Libereckém kraji sněží, silničáři radí opatrnost hlavně v horských oblastech

V Libereckém kraji od rána sněží, silničáři doporučují opatrnost hlavně v horských oblastech. Hlavní tahy jsou většinou holé a mokré po chemickém ošetření, sníh ale může zkomplikovat cestu řidičům mířícím po silnici I/10 přes Harrachov do Polska. Sníh podle policie zkomplikoval i provoz na silnici třetí třídy z Liberce směrem na Ještěd. Vzhledem k povětrnostním podmínkám se tvoří rozsáhlá kolona při příjezdu na Výpřež, uvedli policisté na webu.
V podhorském Libereckém kraji solí silničáři jen zhruba polovinu komunikací, ostatní sypou drtí nebo pískem, některé jen protahují pluhy. Zhruba 50 kilometrů zůstává v kraji zcela bez údržby, většinou jde o málo využívané silnice, kde nejezdí veřejná doprava. Pozor by si měli dát motoristé i na silnicích nižších tříd, hlavně v horách to může klouzat.
Dnes ráno je v Libereckém kraji většinou oblačno až zataženo, na Jablonecku a Liberecku sněží. Teploty se pohybují jen těsně kolem bodu mrazu, v Jizerských horách klesají i k minus čtyřem stupňům Celsia. Podle meteorologů bude podobné počasí s deštěm a ve vyšších polohách se sněhovými přeháňkami i přes den, k večeru bude oblačnosti ubývat. Teploty by přes den měly vystoupat maximálně k osmi stupňům, na horách budou jen těsně nad nulou.