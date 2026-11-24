V Libereckém kraji do rána nasněžilo a stále se objevují sněhové přeháňky. Cesty mohou klouzat. Silničáři radí zvýšenou opatrnost, řidiči by měli zpomalit. Hlavní tahy jsou většinou jen holé a mokré, v horských oblastech ale mohou na hlavních tazích zůstávat zbytky sněhu, vozovky proto mohou klouzat. Přeháňky navíc snižují dohlednost. Teploty v kraji se drží většinou pod bodem mrazu. Podle meteorologů zůstanou teploty v Jizerských horách a Krkonoších dnes většinou pod nulou a sněhové přeháňky se tam mohou objevovat celý den.
Liberecký kraj je z velké části horskou a podhorskou oblastí, a ne všude je možné silnice solit. Krajská společnost Silnice LK zajišťuje údržbu téměř 2065 kilometrů krajských silnic druhých a třetích tříd, chemicky letos ošetřuje 1080 kilometrů, což je přes 52 procent krajských komunikací. Zbylé silnice se v zimě sypou pískem nebo kamennou drtí, kolem 25 kilometrů silničáři jen protahují pluhy bez posypu. Bez údržby zůstává v zimě 56 kilometrů silnic. Uzavřená je pro dopravu silnice druhé třídy kolem přehrady Souš v Jizerských horách, která se v zimě zavírá kvůli ochraně pitné vody.