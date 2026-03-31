V Libereckém kraji žilo na konci loňského roku 448.610 obyvatel, o 884 méně

V Libereckém kraji žilo na konci loňského roku 448.610 obyvatel, což je o 884 méně než na jeho začátku. Hlavním důvodem úbytku je rekordně nízká porodnost, výrazně víc lidí v kraji umírá, než se rodí. Schodek nedokázalo vykompenzovat ani stěhování. Podle předběžných dat, která dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ), byl stejný demografický vývoj ve většině krajů s výjimkou Prahy, středních Čech, jižní Moravy a Plzeňského a Pardubického kraje, kde obyvatel přibylo.
Loni v Libereckém kraji zemřelo 4756 lidí, o 26 více než o rok dřív. Počty zemřelých jsou stále mírně vyšší než před koronavirovou pandemií, kdy v předchozích deseti letech umíralo ročně v průměru kolem 4460 lidí. Počty zemřelých také stále výrazněji převyšují počty narozených dětí, přirozenou cestou tak kraj loni přišel o 1701 obyvatel. Stejný trend zaznamenaly statistiky v celém Česku.
V Libereckém kraji se rodí stále méně dětí. Loni jich přišlo ve čtyřech okresech kraje na svět jen 3055, to je o 198 méně než v roce 2024 a nejméně za dlouhá léta. V průměru se v posledních deseti letech před koronavirem rodilo v kraji víc než 4700 dětí. Pod 4000 se počet narozených dětí dostal poprvé v roce 2022, kdy jich přišlo v kraji na svět 3921. Od té doby počty dál klesají.
Obyvatel ubylo loni ve všech okresech Libereckého kraje s výjimkou Liberecka, kde příliv obyvatel stěhováním dokázal vykompenzovat přirozený úbytek. V tomto regionu loni přibylo 137 obyvatel. Na Liberecku žije 40 procent obyvatel kraje, noví lidé přicházejí zejména proto, že má okres největší nabídku práce. Naopak největší úbytek obyvatel byl na Českolipsku, které jako jediný okres v kraji ztratilo obyvatele přirozenou cestou i stěhováním. Může to být i důsledek rostoucí nezaměstnanosti.
Přirozený úbytek obyvatel Libereckého kraje loni nepomohla zvrátit ani migrace. Do kraje se přistěhovalo 7915 lidí a odešlo jich 7098, třetina mířila do zahraničí. Kraj tak stěhováním získal 817 nových obyvatel. Obyvatele podle statistik získala loni stěhováním většina krajů s výjimkou Vysočiny a Moravskoslezského kraje.
Do manželství loni v Libereckém kraji vstoupilo 1716 párů, soudy naopak 977 manželství ukončily. Téměř 57 procent rozvedených párů mělo alespoň jedno dítě.
Pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji:
okres obyvatelé k 1.1. 2025 obyvatelé k 31.12. 2025 rozdíl narození zemřelí přirozený přírůstek přírůstek stěhováním
Česká Lípa 102.860 102.204 -656 660 1181 -521 -135
Jablonec nad Nisou 93.048 92.836 -212 633 967 -334 +122
Liberec 180.955 181.092 137 1262 1793 -531 +668
Semily 72.631 72.478 -153 500 815 -315 +162
Liberecký kraj 449.494 448.610 -884 3055 4756 -1701 +817
Zdroj: ČSÚ