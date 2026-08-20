V Libereckém kraji zůstává nevhodné ke koupání Hamerské jezero

V Libereckém kraji zůstává nevhodné ke koupání kvůli přemnoženým sinicím Hamerské jezero. Zhoršenou kvalitu vody má dalších pět z 25 sledovaných přírodních koupališť v kraji, vyplývá z údajů na webu Krajské hygienické stanice v Liberci.
Vodní plocha v Hamru na Jezeře na Českolipsku je na čtvrtém z pěti stupňů hodnocení kvality vody od minulého týdne. Před tím platil pro jezero zákaz koupání a i přes mírné zlepšení kvality vody hygienici koupání v něm nedoporučují. "Představuje zdravotní riziko a každý by měl zvážit, zda je v jezeře vhodné se koupat," uvedla již dříve pro ČTK krajská mluvčí hygieniků Zuzana Balašová.
Na třetím stupni z pěti je kvůli sinicím od začátku sezony Máchovo jezero u Doks na Českolipsku. Zdravotní problémy po koupání v něm mohou mít děti či alergici. Hygienici proto lidem doporučují, aby se po koupání v Máchově jezeře osprchovali.
Na druhém stupni hodnocení jsou rybníky v Sedmihorkách v Českém ráji, Zákupech a Dubé - Nedamově na Českolipsku a přírodní koupaliště v Hejnicích na Liberecku. Zpravidla je to kvůli snížené průhlednosti, která značí mírně zhoršenou kvalitu vody. Riziko zdravotních obtíží po koupání v těchto nádržích je sice malé, ale i tam doporučují hygienici lidem, aby se po každém koupání preventivně osprchovali.