Skleněný stromeček ve formě lustru, skleněná vánoční hostina pro obry či ladovská vesnička dočasně přibyly v Paláci Liebieg v Liberci. Jsou upoutávkou na program, který městské komunitní centrum Kontakt chystá v paláci na období Vánoc. Bude každou adventní sobotu i neděli, řekla dnes ČTK zástupkyně ředitele Kontaktu Marie Matějíčková.
Skleněné, vánočně laděné výtvory z Kamenického Šenova jsou ve třech místnostech palácové galerie Johann. "My jsme se snažili všechny tři místnosti udělat ne jako expozici, ale právě jako obytné místnosti, třeba nějakého podivína. První místnost je jakási jídelna, druhá obývací pokoj a třetí dětský pokoj," uvedl kurátor výstavy Pavel Kopřiva.
Dětský pokoj vytvořil ateliér Brodita výtvarnice Marie Mrňávkové. "Její doménou jsou postavy a loutky, velmi romantizující záležitost. A my jsme zde vytvořili hrací místo s mraky, ze kterých kapou skleněné kapičky. Je to trochu příběhová záležitost. Jako kdyby ty postavy obydlely Palác Liebieg a žily svým vlastním životem," řekl Kopřiva.
Dominantním prvkem obývacího pokoje, který je výtvorem firmy Prousek a umělce Ricarda Hoineffa, je netradičně využitý lustr nazvaný Lustrostrom. "Je to věc, která má spíš viset od stropu, ale tady je to naruby, takže sice svítí jako lustr, ale zároveň je v pozici stromečku," uvedl kurátor výstavy.
Vánoční jídelnu vytvořili studenti s pedagogy uměleckoprůmyslové školy v Kamenickém Šenově. "Vytvořili tabuli pro obra nebo pro někoho z úplně jiné planety. Takže tady je velké nádobí, velké dorty, ale všechno je ze skla. A pak je tu oproti tomu přehnanému rozměru také rozměr miniaturní, protože ve velké skleněné kouli je miniaturní stoleček, ze kterého večeří zlatý potápěč," dodal Kopřiva.
Druhá výstava, která je věnovaná Josefu Ladovi, je v historické garáži paláce. Podle Matějíčkové připomíná expozice miniaturní vesnici a jsou v ní i velkoformátové repliky známých Ladových obrazů. "Takové ty nejznámější motivy, bez kterých si Vánoce ani neumíme představit. Zajímavostí je, že ve většině Ladových obrazů postavy nakukují do okna. Takže my jsme tady udělali i takový domeček, kam můžete nakouknout ke štědrovečernímu stolu," dodala. Před budovou paláce podle ní navíc vytvořili pomyslnou Ladovu pracovnu, kterou doplnili o vánoční ozdoby a další dekorativní předměty s ladovskou tematikou.
Na adventní program v paláci láká už nyní také zhruba 20metrový komiksový betlém u příchodu ve směru od zámku a v chodbách paláce jsou navíc vystavené vánoční pohlednice. Na každý adventní víkend chystají podle Matějíčkové jiný program, jeho součástí budou i ukázky vánočních zvyků z jiných zemí či podještědské vesnice, přehlídka sklářských tvůrců z regionu či pletení ponožek pro lidi bez domova.