V Linserce se v červenci představí liberecká kreativní scéna

Liberecká kreativní scéna se bude v červenci prezentovat v místním Kulturním a kreativním centru Linserka. Svoji tvorbu představí podle ředitele městského centra Janka Jiříčka 15 studií a tvůrců různých oborů, od architektury, grafického a textilního designu přes sklářství a fotografii až po mural art, tedy velkoplošné malby na stěny.
"V létě Liberec ožívá díky lidem, kteří ho přijíždí poznat. Chtěli jsme jim nabídnout možnost nahlédnout do místní kreativní scény. Vybraná studia i jednotlivé tvůrčí osobnosti jsme oslovili se stejným zadáním - každé z nich dostalo k dispozici jeden velký rám jako prostor pro svou prezentaci," uvedl Jiříček.
Do letního projektu nazvaného POP-UP Linserka se zapojili David Lejsek, studio Mjölk, Sudetype, Salansky Studio, Atakarchitekti, Studio Horáček, Kryštof Susa, Bacule, Ateliér Vedle, Eduard Seibert, Kristína Jantoščiaková, Renesanc Studio, Paulie Garand, Stroy Studio a Vendy Štanclová.
Vernisáž projektu bude v Linserce 1. července od 18:00. Prezentace studií a tvůrců si v dalších dnech budou moci zájemci prohlédnout od pondělí do pátku mezi 13:00 a 19:00 a v sobotu od 10:00 do 16:00. Výstava potrvá do 31. července. Vstupné se neplatí. Součástí akce jsou také tři komentované prohlídky, které budou 8., 15. a 21. července pokaždé od 18:00.