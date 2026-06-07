V Loučkách na Sokolovsku se srazil vlak s autem, nehoda je bez zranění

Na železničním přejezdu u Louček na Sokolovsku se večer srazil osobní vlak s osobním autem. Při nehodě nebyl nikdo zraněn, řekl ČTK krajský policejní mluvčí Jan Bílek. Doprava na železniční trati je nyní pozastavena a bude kvůli vyšetřování nehody dočasně omezena, uvedli hasiči.
"Ve vlaku jel strojvedoucí a jeden cestující. Nikomu z nich se nic nestalo. I řidič osobního vozidla nebyl zraněn," uvedl Bílek. Testy na alkohol byly u obou řidičů negativní.
Provoz na železniční trati je zatím chvíli zastaven. "Provoz na komunikaci bude zprovozněn kyvadlově," doplnil mluvčí hasičů Patrik Žižka. U nehody zasahují posádky hasičů z Karlových Varů, Sokolova a Správy železnic z Chebu.