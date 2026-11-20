Nová alej složená ze starých odrůd třešní je vysázená podél cesty u přírodní památky Rašeliniště Mařeničky na Českolipsku. Takzvaný genofondový třešňový sad vznikl k 50. výročí založení chráněné krajinné oblasti (CHKO) Lužické hory. Představuje často zapomenuté odrůdy, které se v oblasti na české i německé straně hranice kdysi pěstovaly. Sad vznikl jako připomínka česko-německé existence a společné péče o zdejší krajinu, řekla při dnešním křtu sadu vedoucí Správy CHKO Lužické hory Irena Waldhauserová. Stromků je 23, svou třešeň má v aleji každá z obcí v CHKO.
Jako připomínku původního soužití Čechů a Němců v oblasti chtěli nejprve založit sad původních ovocných dřevin, postupně padla volba jen na třešně. V aleji, která vznikla podél polní cesty, je tak 12 starých odrůd třešní a jedna višeň. Rouby získali z německého Julius Kühn-Institutu Pillnitz, což je spolkový výzkumný ústav pro kulturní rostliny, který se mimo jiné zabývá genofondem a šlechtěním ovocných dřevin. "Jsou to odrůdy, jež nemusí být nutně české nebo německé, ale jsou to odrůdy, které se tady dříve pěstovaly," doplnila dendroložka správy CHKO Ludmila Havrdová.
Všechny stromy jsou z genetického materiálu ověřeného německým institutem. "Mají různé vlastnosti, takže kvetou v různý čas, dozrávají v různý čas, některé jsou vhodné pro pálenku, některé jsou vhodné pro přímý konzum. Sad je vysazen tak, aby ty ovocné stromy měly dostatek prostoru, ale zároveň, aby byly velmi dobře chráněné proti silnému tlaku zvěře, který se tady vyskytuje," doplnila Havrdová. Proti okusu vysokou zvěří chrání jednotlivé stromky důkladné oplocení. První úrodu třešní čeká dendroložka tak za deset let.
Ředitele libereckého pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Lukáše Bílka zaujala mezi odrůdami jediná višeň Von Bremens Saure (v překladu Von Bremenova nakyslá třešeň). "Je pozoruhodná tím, že se o ní mnohde psalo v historických materiálech, ale vůbec nikdo nevěděl, jak vypadá," řekl. Odrůdu se podle něj podařilo před 60 lety identifikovat díky specifické pecce. K zajímavým odrůdám podle něj patří i Grosse Schwarze Knorpelkirsche (Velká černá chrupka). "Je to nejstarší z odrůd, které tady jsou. Je to odrůda, která se uvádí už v roce 1540," dodal Bílek.
V Libereckém kraji nejde o jediný podobný projekt, záchraně starých odrůd ovoce se dlouhodobě věnuje například Geopark Ralsko na Českolipsku, který v Alejích vzpomínek vysázel desítky stromů původních odrůd jabloní a hrušní. Sbírku starých ovocných odrůd typických pro chladnější podhorské polohy Jizerských hor a Frýdlantska má ve svém sadu Ekocentrum v Oldřichově v Hájích na Liberecku. Staré odrůdy jabloní zase vrací do místních zahrad Jablonec nad Nisou, který si letos připomíná 160 let od povýšení na město a jabloň má ve svém znaku.