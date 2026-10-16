V Mimoni budou pouštět draky

Draci, které si účastníci mají vzít s sebou, se tu budou prohánět od 10 do 12 hodin.
Teplé nápoje jsou na akci zajištěné.
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Draci, které si účastníci mají vzít s sebou, se tu budou prohánět od 10 do 12 hodin.
Teplé nápoje jsou na akci zajištěné.
Filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička zemřel ve věku 79 let. Dlouholetý člen Národního divadla ztvárnil desítky rolí, jeho hlasem mluvil v českém znění Harrison Ford či Michael Douglas. Jeho...
Nejvyšší stavba v Česku ještě stojí, ale už zhasla. Zatímco se Liblice připravují na demolici, přitahují milovníky adrenalinu jako magnet. Josef Konek na ně vylezl v úterý. Dole na něj čekala dvě...
Volební místnosti se v sobotu 10. října ve 14 hodin uzavřely. Komunální a senátní volby 2026 skončily a volební komise začaly sčítat hlasy. Kdo ovládne pražský magistrát a další radnice v Česku?...
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Volební místnosti se v sobotu po 14. hodině uzavřely. Pražané tak rozhodli o budoucím vedení metropole i svých městských částí. V některých částech hlavního města probíhaly také volby do Senátu....
Znáte to: stojíte u pokladny a na poslední chvíli hodíte do košíku balíček žvýkaček nebo čokoládovou tyčinku. Tomuto fenoménu se říká impulzivní nákup a pro obchodníky představuje obrovský byznys. S...
Radim Uzel, Jiří Menzel nebo Július Satinský. Využívání zesnulých osobností v reklamě otevírá otázku, kde končí marketing a začíná zásah do osobnostních práv. Kdy je takové využití legální a...
O novém složení jedné třetiny horní komory Parlamentu rozhodli voliči v závěrečném souboji o senátorská křesla. V Praze se hlasovalo ve třech obvodech, druhé kolo senátních voleb se ale týkalo také...
Kapela Naboso, tvořivá dílna, fotobedna, kouzelnické překvapení či promítání historických fotografií.
Rakovník povedou Nezávislí s podporou STAN a SEN 21, Město pro vás a ODS. Dnes oznámili uzavření koalice. Starostou by měl být Tomáš Konopásek (za STAN),...
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Koncerty, přednášky, divadlo i gastronomii nabídne 35. ročník festivalu Francouzský podzim v Ostravě. Akce se uskuteční od 21. října do 30. listopadu. Jedním z...
Sněm Soudcovské unie, který dnes skončil v Lipně nad Vltavou, se zabýval úskalími v systému výběru soudců i možným využitím umělé inteligence v justici....
Chůze po hladině Vltavy s Karlovým mostem v pozadí, levitace nad propastí i kouzla před zeleným plátnem. Natáčení nové české fantasy komedie Máma a Táta jsou Boží přineslo hercům neobvyklé zážitky....
Dobrovolníci po šestadvaceti letech revitalizovali naučnou stezku Cestou zlatokopů, která na sedmi kilometrech seznamuje návštěvníky s bohatou hornickou...
Plzeň zahajuje přestavbu hlavní budovy městské knihovny založené před 150 lety. Při kompletní rekonstrukci za čtvrt miliardy korun zmodernizuje interiéry,...
Místo demolice rozhlasového vysílače v Liblicích na Českobrodsku láká desítky lidí. Podle spolumajitele demoliční firmy Kovo-Central Jakuba Hudce ale někteří nerespektují zákaz vstupu, vozí si...
Opava by po více než 20 letech mohla mít znovu autobusové nádraží. Město si nechalo zpracovat studii, která navrhuje jeho umístění za železniční stanicí Opava...
Existují čísla, která se v loterii Eurojackpot objevují častěji než ostatní. Statistiky ukazují, že mezi hlavními čísly vede nenápadná dvacítka. Znamená to, že se vyplatí vsadit právě na ně?...