V Nisa Factory v Jablonci jsou díla význačné sklářské výtvarnice Šrámkové

Galerie Nisa Factory v Jablonci nad Nisou vystavuje díla světově uznávané sklářské výtvarnice Ivany Šrámkové. Výstava je průřezem její tvorby, návštěvníci uvidí monumentální skleněné plastiky, poetické objekty inspirované ptačí říší i velkoformátové malby. Poslední velkou přehlídku v Libereckém kraji, odkud pochází, měla výtvarnice před téměř 30 lety. Je to dané i tím, že často vystavuje v zahraničí, řekl ČTK kurátor výstavy Oldřich Palata.
"Kolektivních výstav měla přes 100, autorských výstav měla přes 50. V New Yorku vystavovala šestkrát, v Japonsku pětkrát, v Německu šestkrát," řekl Palata. Přesvědčit ji, aby v regionu po delší době znovu vystavovala, nebylo podle něj moc složité. Pomohl i monumentální prostor, ve kterém jablonecká galerie je - jde o bývalou přádelnu. "Ten prostor je nádherný. A vzhledem k tomu, že Ivana Šrámková dělá velké monumentální sochy a i ty obrazy jsou vcelku rozměrné, tak prostor velice konvenuje jak jí, tak této galerii. Je to šťastná souhra okolností," dodal Palata.
Šrámková se narodila před 65 lety v Liberci, vyrůstala v Turnově, studovala na sklářské škole v Železném Brodě a poté i v ateliéru skla Stanislava Libenského na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. To, že tak dlouho neměla výstavu ve zdejším regionu, ji překvapilo. Nečekala, že uplynula tak dlouhá doba. "Asi jsem si musela počkat na tento hezký prostor," řekla ČTK. Míní, že jejím dílům bývalá přádelna sluší.
Výstavní premiéru mají v Nisa Factory její velkoformátové obrazy s motivy květin. "Jsou spojené s tím, že u nás ve Bzí (u Železného Brodu) provozuju při jarmarku střelnici s krepovými růžemi. Takže začalo to tím, že jsem dělala plakáty k tomu svému kiosku, a pak jsem začala ty růže i malovat," uvedla Šrámková.
To, že ráda využívá při své tvorbě věci, která nachází ve svém okolí, je patrné i z jejich dalších děl. Například skleněné objekty inspirované světem ptáků jsou doplněné o oblázky či kusy vysušených dřev. Pro jeden dokonce použila tykev, kterou koupila na trhu v Portugalsku.
Právě i ptačí objekty na výstavě potvrzují široký záběr Šrámkové při využívání různých technik skla. "Já si ráda šahám na všelijaké použití skla. To, že se dneska všechno hodně soustředí na tavené sklo, mně přijde, že je velká škoda. Protože existují figurky, ryté sklo, malované sklo, vitráže. Je toho hrozně moc a je škoda, že se to všechno zacyklilo jenom na taveném skle," dodala sklářská výtvarnice.
Výstava jejích děl bude v galerii Nisa Factory do 28. srpna. První komentovaná prohlídka bude o muzejní noci 22. května.