V Novém Boru hořela střecha penzionu, nikdo se nezranil, škoda je pět milionů Kč

V Novém Boru v noci na dnešek hořela střešní konstrukce penzionu. Nikdo se při požáru nezranil. Objekt muselo opustit 19 lidí. Předběžná škoda se odhaduje na pět milionů korun, řekla ČTK mluvčí policie Vladimíra Šrýtrová. Příčinu události vyšetřují na místě policisté společně s hasiči.
Informaci o požáru v budově na Mírovém náměstí dostali policisté a hasiči krátce po půl druhé ráno. Na místě vyjelo pět jednotek hasičů, následně dron a evakuační autobus, uvedli hasiči na síti X. Hasiči rozebírali střešní konstrukci a vyhledávali skrytá ohniska. Evakuovaní získali náhradní ubytování. V současné prohledávají odborníci místo a zjišťují možné příčiny vzniku požáru.