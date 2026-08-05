V Novém Boru uzavřeli po bouřce některé lokality, včetně Lesního hřbitova

V Novém Boru na Českolipsku zůstávají po úterní bouřce některé lokality uzavřené, zavřený je do odvolání i Lesní hřbitov, pokračují práce na odstraňování škod, kontrola stromů a odstraňování těch poškozených, uvedla na webu tamní radnice. Nový Bor zasáhla v úterý večer silná bouřka, v krátké době tam spadlo podle meteorologů přes 60 litrů srážek na metr čtvereční, velké škody páchal silný vítr, v ulici Boženy Němcové strhl střechu panelového domu.
Silný vítr polámal desítky stromů. "Jednotky hasičů během večera zasahovaly při odstraňování stromů z komunikací, zabezpečování poškozených střech i dalších záchranných pracích. Na některých místech pokračují práce i dnes," uvedla radnice. Přestože největší nebezpečí pominulo, město žádá obyvatele o zvýšenou opatrnost. Některé stromy mohou být po silném větru narušené a hrozí u nich pád větví nebo celých stromů i s časovým odstupem. "Riziko proto nelze podceňovat ani po skončení bouřky," varuje radnice.
Z bezpečnostních důvodů zůstává do odvolání zavřený Lesní hřbitov, kde odborníci kontrolují stav stromů a pokračuje odstraňování následků bouřky. O jeho znovuotevření bude město informovat. "Prosíme občany, aby respektovali případná uzavření jednotlivých lokalit a nevstupovali do míst, kde stále probíhá zásah hasičů, technických služeb nebo odborné kontroly," uvedla novoborská radnice. Žádá také řidiče a chodce, aby umožnili složkám integrovaného záchranného systému bezpečný a rychlý přístup tam, kde je jejich pomoc potřeba.
Silná bouřka zasáhla Liberecký kraj v úterý večer, od 17:00 do 20:00 evidovali hasiči téměř 140 událostí, bezmála 120 jich bylo na Českolipsku. Hasiči odstraňovali hlavně popadané stromy, v Novém Boru - Arnultovicích pomáhali u několika objektů zabezpečit poškozené střechy. Popadané stromy zastavily večer i provoz na železnici.