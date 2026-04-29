Liberec i přes odpor části opozice nabídne lukrativní pozemek na ploše 1,5 hektaru na okraji města k prodeji. Město by tím mohlo získat přes 40 milionů korun. Zájem o parcelu na Kunratické projevil místní podnikatel a bývalý poslanec za ANO Jiří Bláha, který by ho chtěl využít pro výstavbu pekárny, prodejny a atrakcí jako je stezka v oblacích. Opoziční LOL považuje záměr na výstavbu dalšího obchodního centra na okraji města za urbanisticky špatnou variantu, míní, že by bylo lepší využít ho pro výstavbu bytů.
Parcela je poblíž nově vznikajícího sídliště Nová Kunratická, jehož výstavbu zahájil soukromý developer loni. Podle náměstka primátora Adama Lenerta (ANO) nabídnutí pozemku k prodeji automaticky neznamená, že ho získá Bláha. "Dáváme zelenou, zda bude soutěž," řekl Lenert v téměř hodinové diskusi. Zastupitelé dnes nakonec těsnou většinou 21 hlasů schválili záměr prodeje. Po vyhlášení soutěže budou mít zájemci 180 dnů na předložení nabídky, její součástí bude muset být i urbanisticko-architektonické studie. Lenert upozornil, že bude pak na zastupitelích, zda a komu prodej pozemku skutečně schválí.
Svůj záměr dnes Bláha zastupitelům představil. Řekl, že v Liberci podniká jako pekař už zhruba 30 let a zaměstnává kolem 200 lidí. "Naše snaha je pokračovat dál, je potřeba se rozvíjet," řekl. Uvedl, že vhodný pozemek pro výstavbu nové pekárny hledá už deset let. Plánuje, že by pekárna ale nesloužila jen k výrobě pečiva, ale měla širší využití a stala se místem setkávání. Konkrétně uvedl, že by tam chtěl mít prodejnu, pořádat jarmarky, trhy, zábavu pro děti a mít i posezení na střeše s výhledem na Liberec či stezku v oblacích.
Jeho záměr dnes kritizoval opoziční zastupitel za LOL Jindřich Felcman, podle něj je výstavba obchodních center na kraji města urbanistickou chybou. "Zvyšují dopravní zátěž ve městě, vylidňují centrum, ničí menší obchody ve městě. Liberec je pověstný extrémně vysokou prodejní plochou těchto obchodů, další prodejny na výpadovkách tu opravdu nepotřebujeme," řekl.
Za lepší variantu LOL považuje, kdyby se parcela využila pro bydlení. V sousedství developerská firma z holdingu Syner Group chce do deseti let postavit 620 bytů v bezmála 30 domech. "Cena bytu 3+kk se tam pohybuje okolo deseti milionů. Je tedy jasné, že potenciál tohoto městského pozemku pro obytnou výstavbu je ohromný," uvedla opoziční zastupitelka za LOL Zuzana Kocumová. Zástupci opozičního uskupení míní, že by se na případné bytové výstavbě na pozemku mělo město aktivně podílet.