V třídění odpadů se Jablonec nad Nisou zlepšuje, stále má ale velké rezervy

Autor: ČTK
  15:49aktualizováno  15:49
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

V třídění odpadů se Jablonec nad Nisou zlepšuje, stále má ale velké rezervy. Loni se podařilo ve městě vytřídit 41 procent odpadu, předloni to bylo 40 procent, řekla dnes ČTK mluvčí magistrátu Jana Fričová. Množství komunálního odpadu se podle ní stále zvyšuje, druhé největší město Libereckého kraje ho loni vyprodukovalo 16.360 tun, meziročně o 16 procent víc.

Loni šlo v Jablonci k opětovnému využití téměř 6700 tun odpadu, o pětinu víc než v roce 2024. "Data potvrzují, že třídění odpadu má v Jablonci rostoucí trend, ale zároveň ukazují, že nás čeká ještě hodně práce. Každý kilogram, který neskončí ve směsném odpadu, má smysl. Město za třídění odpadu získalo od společnosti EKO-KOM odměnu přesahující 13 milionů korun, které využívá na další rozvoj systému," uvedla náměstkyně primátora Lenka Opočenská (Společně pro Jablonec).

Jablonečané vytřídili přes 2000 tun kovů, téměř 1400 tun biologicky rozložitelného odpadu, přes 1200 tun papíru, více než 800 tun platů a přes 600 tun skla. Odevzdali také víc než 500 tun dřeva, bezmála 150 tun textilu a tři tuny jedlých olejů a tuků. Téměř trojnásobně se za posledních deset let zvýšilo množství vytříděných plastů. "Velký podíl na tom má rozšiřování sběru od rodinných domů i nové možnosti třídění ve veřejném prostoru, například u přehrady," řekla Ludmila Rosenbaumová z oddělení cirkulární ekonomiky města. Méně se podle ní třídí skla. Předloni vyprodukovali Jablonečané 14.070 tun komunálního odpadu, k recyklaci se dostalo zhruba 5570 tun.

Negativním trendem zůstává podle Opočenské nárůst množství směsného komunálního odpadu. V roce 2025 skončilo v černých popelnicích 6725 tun odpadu, o 192 tun víc než v předchozím roce. Na jednoho obyvatele připadá přibližně 150 kilogramů směsného odpadu ročně. "Jablonec si ve srovnání s jinými městy vede dobře, ale prostor pro zlepšení tu stále je. Klíčem je další snižování podílu směsného odpadu," dodala náměstkyně.

Jablonec nad Nisou je jedním z mála měst v Libereckém kraji, kde lidé neplatí za odpad paušálně, ale podle velikosti popelnice a četnosti svozu. Tříděním tak mohou snížit množství směsného odpadu, za jehož likvidaci platí. Od poloviny roku 2022 navíc město umožňuje obyvatelům rodinných domů a menších bytových domů třídit bioodpad, papír a plasty do speciálních nádob přímo u jejich domů. Do takzvaného door-to-door systému se zapojilo zhruba 90 procent domů. Bioodpad mohou od letošního roku nově třídit i obyvatelé sídlišť.

V ptačím parku Josefovské louky vznikly dvě pozorovatelny, jedna je šestimetrová

V ptačím parku Josefovské louky u Jaroměře vznikly první dvě vyvýšené pozorovatelny pro veřejnost, výukový altán a dřevěný povalový chodník. Projekt...

