V Turnově bude po dvou letech opět prestižní šperkařské sympozium

Špičkoví výtvarníci z několika zemí světa budou příští dva týdny tvořit v Turnově. Přijedou na prestižní šperkařské sympozium, které pořádá zdejší muzeum jednou za dva roky. Jde o 28. ročník akce, jež bude zároveň součástí premiérového ročníku festivalu ŠperkFest. Andrea Berndtová za jeho organizátory uvedla, že jejich záměrem je propojit místní šperkařskou a kamenářskou tradici se současnou tvorbou, odborným vzděláváním i moderními technologiemi.
"Věříme, že tím zahájíme sérii," dodala Berndtová, která je ředitelkou městské společnosti Turnovské památky a cestovní ruch.
Sympozium šperkařů bude v Turnově od 6. do 15. října, na to naváže o den později prezentační PechaKucha Night zaměřená na šperk a v sobotu 17. října povede Turnovem pomyslná šperkařská cesta, při níž budou moci zájemci navštívit místní uměleckoprůmyslovou školu zvanou Špéra, Uličku řemesel či výrobní závod Granát. O den později ŠperkFest zakončí den otevřených dveří ve firmě Crytour.
Mezi nejznámější umělce, kteří letos budou tvořit na sympoziu, patří Harold O'Connor. "Americký šperkař, který už byl v Turnově třikrát na sympoziu v 90. letech a letos se vrací. Je to pětaosmdesátiletý šperkař, který má výborné zkušenosti v oblasti zpracování kovů. Je to mistr ve svém oboru, ale zároveň rád pracuje s kameny, takže se těšíme, že ho tady zaujmou granáty nebo nějaký jiný lokální materiál," uvedla spoluorganizátorka sympozia Lenka Laurynová.
Na sympozium přijedou i britská výtvarnice Toni Maynerová či Němci Felix Lindner a Natascha Frechenová. "Budeme tady mít i velice nadějnou slovenskou výtvarnici Lucii Čarnogurskou, která na sebe v minulých letech upozornila v rámci výběru talentů při mnichovském týdnu šperků, což je velice prestižní soutěž. Tam zaujala svou kolekcí šperků řezaných z mýdel," dodala Laurynová.
Návštěvníci muzea budou mít tradičně možnost poznat blíže tvorbu účastníků sympozia. Od 6. října budou týden vystavené jejich šperky, které vytvořili dříve. "Je to exkluzivní záležitost nejenom kvůli krátkosti trvání, ale zejména proto, že výtvarníci přivezou to nejlepší, co mají ve svém ateliéru k dispozici, aby se ukázali v tom nejlepším světle. A v takové sestavě si troufnu říct, že už to nebude potom nikdy k vidění," řekla Laurynová.
Umělce podle ní budou moci návštěvníci vidět i pohovořit s nimi při práci v Kamenářském domě či si je poslechnout při večerních prezentacích. Výsledky jejich tvorby pak muzeum ukáže na výstavě, jež potrvá do 29. listopadu. Stejně jako u předchozích ročníků se díla vytvořená na sympoziu stanou součástí muzejní sbírky současného šperku, jež má na 700 položek. "Je to velice reprezentativní záležitost a musím vypíchnout, že v tomto ohledu nesnese srovnání s jinou podobnou institucí v České republice, protože tu možnost pravidelně obohacovat sbírky o díla takto významných autorů současného šperku nemá žádná jiná instituce," dodala Laurynová.