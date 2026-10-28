V Turnově do tří let přibude 110 nabíjecích stanic pro elektromobily

V Turnově na Semilsku přibude 110 veřejných nabíjecích stanic pro elektromobily. Půjde o takzvané pomalé nabíječky, u kterých je k nabití baterie potřeba několik hodin. V patnáctitisícovém městě jsou zatím jen dvě, které jsou nyní nefunkční, a několik rychlých u dvou supermarketů. Síť nabíjecích stanic pro elektromobily se podle místostarosty města Jana Lochmana (PROTO) výrazně rozšíří do tří let.
"Jedná se o vytvoření sítě dobíjecích stanic po celém městě, především v rezidenčních lokalitách, ať už to jsou sídliště nebo i velká parkoviště u kulturního centra, u nádraží. A budou i na centrálním záchytném parkovišti," uvedl Lochman.
Dobíjecí stanice podle něj vybuduje na své náklady společnost H.P. 36, které město pronajme pozemky. "Přišli s nabídkou, že veškerou infrastrukturu vybudují, budou ji provozovat a nabídli městu pravidelné měsíční poplatky jak z pronájmu toho místa, tak i za každou prodanou kilowatthodinu," řekl místostarosta. Město bude podle něj dostávat 50 haléřů za každou odebranou kilowatthodinu a k tomu na nájemném 25 korun za každý dobíjecí bod. Smlouvu město uzavře na deset let s možností prodloužení o další dva roky. "Důležitý aspekt je, že nabíjecí místa nebudou vyhrazená pro elektromobily, nicméně budou s možností dobíjení. To znamená, že i na těch sídlištních parkovištích se obyvatelé nemusí obávat toho, že by nemohli na tom místě zaparkovat," řekl místostarosta.
Společnost H.P. 36 převezme i jediné dvě pomalé veřejné dobíjecí stanice pro elektromobily, které jsou ve městě. "My jsme je horko těžko vybudovali před naším městským úřadem. V tuto chvíli nejsou funkční, protože společnost, která je provozovala, mezitím ukončila svou činnost v provozování dobíjecích stanic. Nicméně i tyto stanice přejdou do provozování společnosti H.P. 36 a budou fungovat ve stejném režimu jako dobíjecí body po celém městě," dodal Lochman.