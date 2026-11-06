V Turnově se vítězný Nezávislý blok spojil s ODS, starostou zůstane Tomáš Hocke

Vítězný Nezávislý blok včele se starostou Tomášem Hockem se v Turnově na Semilsku dohodl na vytvoření koalice s uskupením ODS s podporou KDU-ČSL, které ve volbách skončilo čtvrté. Koalice bude mít většinu 16 hlasů z 27 v zastupitelstvu. Starostou by měl i v dalším období zůstat Tomáš Hocke, který stojí v čele města od roku 2013. Obě strany dnes podepsaly koaliční smlouvu, uvedla v tiskové zprávě mluvčí radnice Marcela Jandová. Ustavující zasedání zastupitelstva se uskuteční v pondělí 9. listopadu od 17:00.
Turnov je s 14.600 obyvateli čtvrtým největším městem v Libereckém kraji. Nezávislý blok vyhrál volby s výrazným náskokem, hlas mu dalo přes 42 procent voličů a získal 13 mandátů, o čtyři víc než před čtyřmi lety. Vítěz by měl mít podle koaliční smlouvy také post první místostarostky pro Petru Houškovou, druhým místostarostou má být zástupce koaličního partnera Tomáš Špinka. Oba budou ve funkci jako uvolnění, tedy na plný úvazek.
Hlavním cílem koalice je otevřené a odpovědně hospodařící město se vstřícným přístupem k obyvatelům, podnikatelskému a neziskovému sektoru. Ke klíčovým tématům koalice patří příprava a podpora bytové výstavby, energetická soběstačnost i ochrana životního prostředí. Pokračovat chce koalice v investicích do zeleně, ale také do škol, komunikací nebo nových parkovacích ploch.
S ODS spolupracoval Nezávislý blok už v předcházejícím volebním období, součástí koalice bylo ale také místní uskupení PROTO. Teď zůstalo mimo koalici, přestože skončilo na druhém místě a má pět zastupitelů - o dva víc než ODS. Koaliční strany se ale dohodly, že vytvoří podmínky pro zapojení opozičních uskupení PROTO, nezařazených původně zvolených za ANO a Zdravý Turnov. "Dohoda počítá s aktivním zapojením jejich zástupců ve třech výborech a jedenácti komisích," doplnila Jandová.
Komunální volby vyhrál Nezávislý blok a má 13 mandátů, pro druhé PROTO hlasovalo 17,71 procenta voličů a má pět zastupitelů, třetí ANO dostalo 16,11 procenta hlasů a čtyři mandáty. Všichni zastupitelé zvolení za ANO ale na konci října vládní hnutí opustili. Lídr turnovské kandidátky ANO Jaroslav Knížek to zdůvodnil tím, že nechtějí být zatíženi celostátní politikou. Připustil, že k rozhodnutí přispěl i způsob jednání ve Sněmovně o financování veřejnoprávních médií. Pro čtvrtou ODS hlasovalo 10,57 procenta voličů a má tři zastupitele. Dva mandáty získalo uskupení Zdravý Turnov, které dostalo 8,52 procenta hlasů.