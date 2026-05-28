V Turnově začne rekonstrukce malé vodní elektrárny, skončit by měla do podzimu

V Turnově začne rekonstrukce nefunkční malé vodní elektrárny Shořalý mlýn, která patří městu. Stavební firma dnes převzala staveniště, práce by měly skončit do podzimu. ČTK to řekl místostarosta Jan Lochman (PROTO).
"To znamená, že bychom někdy v průběhu podzimu chtěli rozjet testovací režim - zkušební provoz. A nejpozději od nového roku být v ostrém provozu," dodal místostarosta.
Zakázku za 53,35 milionu bez daně získala už před rokem pražská firma Stream. Protože ji město vypsalo formou design and build, musela firma nejprve rekonstrukci vyprojektovat. Podle původního harmonogramu měla práce na zprovoznění vodního díla zahájit před čtvrt rokem, povolovací proces ale trval déle, než radnice čekala. "Stavební povolení nabude právní moci zítra (v pátek), pak bude moci firma práce zahájit," dodal Lochman. I přes zpoždění se ale podle něj nic nemění na původním plánu, že v testovacím provozu bude malá vodní elektrárna od podzimu.
Turnov ji koupil od soukromých majitelů předloni v létě za 50 milionů korun. Mimo provoz je od roku 2020 a potřebuje vyměnit technologie. Nově tam budou osazené dvě automaticky a dálkově řízené Kaplanovy turbíny, jedna s výkonem 90 kilowatt (kW) a druhá 320 kW. "Už se vyrábí jak turbíny, tak nové soustrojí generátoru a také už se připravuje veškeré elektrovybavení, rozvaděče a tak dále," uvedl místostarosta. Součástí zakázky je i stabilizace břehu Skautského ostrova a vybudování 65 metrů dlouhé a tři metry vysoké opěrné zdi.
Radnice očekává, že vodní elektrárna u řeky Jizery ročně vyrobí dva až 2,5 GWh elektrické energie. Tu chce město využít pro zajištění dodávek elektřiny pro své objekty, a to včetně nedalekého rekreačního areálu Maškova zahrada s koupalištěm a zimním stadionem. S elektrárnou ji původně měl spojit jeden přívodní kabel, nakonec budou podle místostarosty tři. "Takže bychom měli mít dostatečnou kapacitu na to, abychom plně zásobili, když bude dostatek vody, celou Maškovu zahradu. Samozřejmě pokud vody nepoteče tolik, tak budeme dokupovat elektřinu, tak jak se děje dosud. Ale věřím, že se nám časem podaří do toho systému zapojit, respektive v rámci komunitního sdílení elektřiny převádět elektřinu z fotovoltaických elektráren. Třeba budoucích elektráren na mašovské škole a dalších, které jsou v projektech," dodal Lochman.