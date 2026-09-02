V zaniklé osadě v Jizerských horách si připomenou 250 let od první tavby skla

V zaniklé osadě v Jizerských horách si v sobotu připomenou 250 let od první tavby skla na tomto místě rodem Riedelů. Na sklářskou slavnost do Kristiánova přijede i potomek tohoto rodu. V tiskové zprávě o tom informovala ředitelka Státního muzea a skla v Jablonci nad Nisou Milada Valečková. Muzeum má v jediné dochované chalupě na Kristiánově pobočku.
"Svou osobní účast již potvrdil pan Georg J. Riedel, který představuje desátou generaci tohoto slavného sklářského rodu. Právě zde se historie sklářské dynastie začala psát a firma se ke svému původu dnes hrdě hlásí," uvedla Valečková.
První sklo na Kristiánově utavili Riedelové 17. ledna 1776, v provozu byla huť dalších více než 100 let. V dobách svého největšího rozkvětu byly v osadě škola, mlýn, pila i hřbitov. Osada ve stoupání od Blatného rybníka na Rozmezí zanikla z větší části při požáru v roce 1887. Dodnes se dochovala jediná chalupa, v níž bývala hospoda. Známá je pod názvem Liščí bouda a dnes je v ní muzejní expozice.
Zaniklá osada v posledních několika desetiletích každoročně ožívá první sobotu v září, kdy tam muzeum z Jablonce pořádá sklářskou slavnost, na níž přichází několik tisíc návštěvníků. Čtvrtstoletí od první tavby připomene tuto sobotu ražba pamětních mincí s motivem 250 let Kristiánova a komiksová brožura pro děti. Od rána do odpoledne bude navíc v provozu mobilní sklářská pec Florianovy hutě z Častolovic u České Lípy, kdy budou skláři v plamenech kahanů přetvářet skleněné tyčinky v originální perle a figurky. Chybět nebudou ani ukázky dalších tradičních řemesel či komentované prohlídky zaniklé osady.
Součástí programu budou také tvořivé dílny a soutěže pro děti, pohádky, jízda na koni nebo lanovka přes řeku Kamenici. Vystoupí i několik kapel, konkrétně folklorní soubor Šafrán a dětský soubor Šafránek, zazní jarmareční písně skupiny Katastrofální předpověď počasí nebo písničky o Jizerských horách v podání skupiny Zlatý holky. Závěr slavnosti bude odpoledne patřit bluegrassové a country skupině Blue Apples.