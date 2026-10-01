V září zemřeli při dopravních nehodách na silnicích v Moravskoslezském kraji dva lidé, o dva méně než loni. Od začátku letošního roku si nehody v regionu vyžádaly 25 životů, loni jich za stejné období bylo o tři méně. Vyplývá to z předběžných statistik dopravní policie a informací ČTK.
Tragická nehoda se stala v pondělí v obci Ostravice na Frýdecko-Místecku, kde osmnáctiletá řidička motocyklu nezvládla průjezd zatáčkou. Po nehodě zůstala v bezvědomí a nedýchala. Podle mluvčího záchranné služby Lukáše Humpla svědkové, včetně lékaře mimo službu, začali řidičku okamžitě oživovat. Následně ji neúspěšně s pomocí přístrojů resuscitovali i záchranáři.
Druhá nehoda se stala v noci na dnešek na obchvatu Frýdku-Místku. Po srážce dvou aut utrpěl těžká poranění hlavy pětatřicetiletý muž. Vrtulník jej přepravil do ostravské fakultní nemocnice, kde ještě před půlnocí zraněním podlehl.
V září se v kraji stalo téměř 930 nehod, asi o 80 více než loni. Při nehodách bylo deset lidí zraněno těžce a 203 lehce. Celková škoda byla vyčíslena na 71,35 milionu korun, což je pod ročním průměrem. Nejčastější příčinou nehod bylo nepřizpůsobení jízdy okolnostem, druhou nejčastější příčinou bylo nedání přednosti. Nejvíce nehod se stalo v úterý 1. září, celkem 46.
Počet dopravních nehod a obětí v září 2026 v Moravskoslezském kraji:
Okres Počet nehod Počet mrtvých
Bruntál 57 0
Frýdek-Místek 198 2
Karviná 155 0
Nový Jičín 115 0
Opava 130 0
Ostrava-město 255 0
Dálniční odd. Mankovice 7 0
Dálniční odd. Ostrava 8 0
Zdroj: Policie ČR