Válečný letec dostane desku

„Vladislav Roubal byl po válce vyznamenán za chrabrost, ale jeho sláva se brzy proměnila v peklo, když byl v roce 1950 zatčen a ve vykonstruovaném soudním procesu v roce 1951 odsouzen na jedenáct let do pracovního tábora v Horním Slavkově,“ řekl Miloš Plachta, předseda Spolku rodáků a přátel Semil.
„V noci ze 14. na 15. října 1951 se pokusilo jedenáct vězňů z krutých poměrů komunistického koncentráku utéci, pět jich však bylo na útěku zastřeleno a mezi nimi i Vladislav Roubal v nedožitých 31 letech.“
Bronzová pamětní deska, která významného rodáka připomene, je uměleckým dílem akademické sochařky Terezy Pecinové Salabové.