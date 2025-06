Tyto tradiční trhy v pátek nebyly ani šastné ani nešastné, ale jen plné květin a dalšího zboží a to jako vždy v pátek pod slunečníky zelenobílé barvy připomínající tělovýchovnou jednotu Bohemians.

Ve stanici metra trasy B Radlická je zřizován nejen výtah pro cestující s potřebou jeho prostřednictvím vstoupit do této stanice ale rovněž je budován i další vchod do metra ze strany nové budovy...

Deset let od otevření je Blanka stále bez kolaudace. Soudu chyběl jeden dokument

Letos v září to bude přesně deset let, kdy do tunelového komplexu Blanka vjela první auta. Ani po takové době ale stále nemá celá stavba platný kolaudační souhlas. Městu ho v případě úseku...