Vandal posekal v Liberci několik mladých lip, použil patrně mačetu nebo sekeru

Autor: eli
  11:02aktualizováno  11:02
Neznámý vandal poškodil devět mladých líp v Mozartově a Zborovské ulici v Liberci. Stromy na několika místech nařezal. Pravděpodobně použil mačetu, sekeru nebo nůž.
Fotogalerie3

Neznámý vandal poškodil devět mladých líp v Mozartově a Zborovské ulici v Liberci. | foto: Město Liberec

Jeden ze stromů podle města Liberec nepřežije, ostatní se pokusí zachránit. Škoda se zatím odhaduje na desítky tisíc korun, přesná částka ale ještě není zřejmá.

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Policie případ řeší od začátku dubna. „K poškození došlo pravděpodobně od 10. března,“ uvedla policejní mluvčí Iva Martínková.

Nyní policisté zjišťují další okolnosti a budou upřesňovat výši škody, k tomu má pomoci posudek dendroložky.

„Vzhledem k tomu, že není vyčíslená škoda, tak nemůžeme určit, jaký trest pachateli hrozí. Záleží na konečné výši škody,“ podotkla s tím, že podle toho stanoví, jestli se bude jednat o přestupek, nebo trestný čin. Při škodě do deseti tisíc se jedná o přestupek a nad deset tisíc jde o trestný čin.

Po vandalovi zůstala spoušť, polámal v Liberci novou lipovou alej

Město podalo trestní oznámení na neznámého pachatele. Nejde navíc o první takový případ. Před jedenácti lety někdo ve stejné oblasti poškodil patnáct stromů.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.