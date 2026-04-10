Vandal posekal v Liberci několik mladých lip, použil patrně mačetu nebo sekeru

Jeden ze stromů podle města Liberec nepřežije, ostatní se pokusí zachránit. Škoda se zatím odhaduje na desítky tisíc korun, přesná částka ale ještě není zřejmá.
Policie případ řeší od začátku dubna. „K poškození došlo pravděpodobně od 10. března,“ uvedla policejní mluvčí Iva Martínková.
Nyní policisté zjišťují další okolnosti a budou upřesňovat výši škody, k tomu má pomoci posudek dendroložky.
„Vzhledem k tomu, že není vyčíslená škoda, tak nemůžeme určit, jaký trest pachateli hrozí. Záleží na konečné výši škody,“ podotkla s tím, že podle toho stanoví, jestli se bude jednat o přestupek, nebo trestný čin. Při škodě do deseti tisíc se jedná o přestupek a nad deset tisíc jde o trestný čin.
Po vandalovi zůstala spoušť, polámal v Liberci novou lipovou alej
Město podalo trestní oznámení na neznámého pachatele. Nejde navíc o první takový případ. Před jedenácti lety někdo ve stejné oblasti poškodil patnáct stromů.