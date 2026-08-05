Vandalem poškozená okna Ještědu nechá Liberecký kraj opravit, měnit je nebude

Okna na vyhlídce horského hotelu a vysílače Ještěd, která na konci července poškodil vandal, nechá Liberecký kraj opravit odborníkem, vyměňovat za nová je nebude. Jde o původní okna speciálně vyrobená pro Ještěd v Belgii. Vzhledem k tomu, že kraj připravuje kompletní rekonstrukci památkově chráněné budovy, nemá teď smysl je měnit za nová, řekla dnes novinářům náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová (Starostové pro Liberecký kraj).
Okna na vyhlídce Ještědu poškodil vandal v noci na neděli 26. července. Podle krajské policejní mluvčí Kláry Jeníčkové muž opakovaně házel kameny do skleněných vyhlídkových oken a vstupních dveří restaurace. "Poškodil také polepenou desku s textem a systém kabeláže. Ke svému jednání následně uvedl, že si chtěl pouze vyzkoušet, zda okna jsou skleněná nebo plastová a vyryté kříže byl v tu chvíli jen nápad," doplnila mluvčí. Policie muže obvinila z poškození cizí věci.
Jak velkou škodu poškrábáním unikátních oken vandal způsobil, nemá zatím podle Vinklátové kraj vyčísleno, záviset to bude na odhad nákladů na opravu. "Měli jsme tam odborníka - sklenáře, dokáže to asi rozleštit, ta náhrada v tuto chvíli nepřichází v úvahu. Škoda je samozřejmě velká," doplnila Vinklátová. Podle nákladů na opravu oken bude podle ní kraj rozhodovat, zda zakázku přímo zadá nebo vypíše soutěž. Opravit chce okna co nejdřív.
Horský hotel a vysílač Ještěd je českou stavbou století. Hyperboloid vysoký 94 metrů unikátním způsobem slučuje funkci vysílače, hotelu a restaurace. Základní kámen stavby byl slavnostně položen před 60 lety - v červenci 1966, v provozu je od roku 1973. Jeho autor Karel Hubáček získal za projekt v roce 1969 Perretovu cenu udělovanou Mezinárodní unií architektů. Odborníky i laiky dodnes upoutává způsob, jakým budova dotváří siluetu 1012 metrů vysoké hory. Stavba je symbolem Liberce i celého kraje.
Od roku 2007 je Ještěd na Indikativním seznamu České republiky pro zápis na Seznam světového dědictví UNESCO, kraj teď chce podle Vinklátové požádat o předběžné posouzení, které ověří připravenost projektu a jeho šanci uspět v mezinárodním hodnocení. "Zápis na seznam UNESCO je dlouhý a komplikovaný proces, není to otázka roku či dvou," upozornila dnes Vinklátová, není podle ní ani levný. O žádosti o předběžné posouzení proto bude na konci srpna jednat krajské zastupitelstvo.