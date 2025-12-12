Proběhne i společné zdobení stromečku a povídání nejen o Vánocích. Akce začíná v sobotu od 14 hodin, vstupné je dobrovolné.
Vánoce s vévodou
Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální výzdobu
Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním stromkem, napsal do facebookové skupiny Praha 3 Žižkov - Mí(ě)sto, kde žijeme Bohuslav Rejda. Radnice...
Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?
Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše jsou aspekty, podle kterých si dle pražských dopravců vybírají Pražané v MHD svá oblíbená místa k...
Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku
Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného člena. Americký Five Guys však milovníky cenově dostupné stravy příliš nepotěší, mezi pěticí...
VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku
Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž přesně 20 let od chvíle, kdy se vítězem první velké české reality show VyVolení stal Vladko...
Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem
Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma místo současných čtyř. Lidé, kteří jezdí do Prahy bez předplatního kuponu, tak ušetří za jedno pásmo....
Netflix během svátků ovládají „filmy“, který nemají žádný příběh. Který krb máte v oblibě vy?
Hořící krb evokuje pocit tepla, bezpečí a domácí pohody. Tento dojem u většiny Čechů přesně ladí s představou Vánoc jako času klidu, rodinného spojení a odpočinku. Není proto divu, že se nejen na...
V novoměstském areálu upravují před lednovým šampionátem běžecké trasy
Organizátoři Světového poháru v biatlonu, který bude v lednu v Novém Městě na Moravě, chtějí mít do příštího týdne upravených 2,5 kilometru závodních tratí....
Pro tramvaje skončí rozdělení Ostravy, na mosty v centru se vrátí příští týden
Oprava Frýdlantských mostů v centru Ostravy je přibližně v polovině, ale po několikaměsíční pauze se na ně vrací tramvaje. Končí tak období mimořádného provizoria, kdy byla tramvajová síť ve městě od...
Feltl končí v čele Všeobecné fakultní nemocnice. Chce se vrátit ke své odbornosti
Ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze David Feltl skončí k 31. lednu 2026 ve funkci. O uvolnění z ní požádal z osobních důvodů. Zdravotnickému deníku informaci potvrdil Feltl i Ondřej Jakob,...
Nejtěžší Vánoce pro seniory? Linka je přetížená, roste počet volání o pomoc
Předvánoční období bývá pro seniory nejtěžší dobou roku. Roste počet hovorů o úzkosti, depresi i či ztrátě smyslu života a Linka seniorů je už nyní na hraně kapacity. Elpida proto spouští sbírku,...
Na podzim nás srážely vlastní chyby, mrzí kapitánku budějovického Dynama
Českobudějovické fotbalistky přezimují osmé ve druhé lize. Nově zvolená kapitánka Eliška Stropková věří ve zlepšení a posun v tabulce. Tým se o pauze zaměří na bránění standardních situací, které...
Od ledna ubude jedno pásmo. Dojíždění do Prahy bude levnější, ale jen pro někoho
Od 1. ledna 2026 se změní počet pásem v systému Pražské integrované dopravy. Nově se bude Praha počítat jako tři pásma místo současných čtyř. Projeví se to však v ceně jen jednoho typu jízdného -...
Potyčka vygradovala pobodáním. Útočník se pak dal na útěk, policie nasadila i vrtulník
Čtvrteční pobodání při potyčce mezi dvěma muži v Káraném u Prahy prověřují středočeští kriminalisté. Útočníka, který z místa utekl, po několika hodinách intenzívního pátrání dnes časně ráno policisté...
Policisté na Zlínsku pátrají po ztraceném chlapci. V akci jsou koně, čtyřkolky i dron
Kolem dvou stovek policistů a hasičů pročesává v rojnicích okolí Halenkovic na Zlínsku. Pátrají po ztraceném dvanáctiletém chlapci Markovi Hejhalovi, o kterém nejsou od čtvrtečního rána žádné zprávy....
