Liberec našel vánoční strom. Smrk narušuje základy sousedova domu, říká majitel

  10:22aktualizováno  12:02
Smrk ztepilý, který letos na Vánoce ozdobí náměstí před libereckou radnicí, vyrostl do neočekávaných rozměrů a zasahuje do základů rodinného domu v sousedství. Ze zahrady soukromého majitele v blízkosti Jedličkova ústavu ho přivezou dobrovolní hasiči. Na náměstí by měl dorazit 17. listopadu kolem poledne, kvůli složitější přepravě bude při převozu asistovat i městská policie.

Vánoční trhy v Liberci započnou 26. listopadu a potrvají až do 23. prosince. | foto: město Liberec

„Strom vyrostl do jiných rozměrů a výšin, než jsme očekávali. A v místě, kde jsme ho zasadili, začal zasahovat do základů rodinného domu v sousedství naší vily. A pak už i do naší garáže,“ shrnul majitel smrku Tomáš Vodička důvody, proč jej před dvěma lety městu nabídl.

„Nejdřív jsem dal inzerát, že se ho potřebujeme zbavit. Čekal jsem, že se ozvou stromolezci, kteří by ho pokáceli a dřevo by si vzali,“ dodal Vodička. Když ale slyšel cenu, kolik by taková akce stála, byl rád, že se domluvil s městem.

Ze samotného kácení obavy nemá – věří, že si hasiči s jeřábem umějí poradit, což prokázali již v předchozích letech.

Zkrácení na bezpečné rozměry

Hasiči nejprve smrk pokácejí a po převozu na náměstí ukotví. Poté také po celou dobu kontrolují jeho stabilitu, tedy od 17. listopadu až do Tří králů.

„Letos bude náměstí zdobit hustě zavětvený smrk z Raisovy ulice v Liberci. Strom městu nabídl již před dvěma lety majitel pozemku,“ potvrdila mluvčí radnice Jana Kodymová.

Také letošní vánoční strom musí být zkrácený na obvyklých čtrnáct metrů. „Což je výška, která umožňuje zajistit dostatečnou statiku a odolnost vůči povětrnostním vlivům. Na tuto délku je koncipován i podzemní stojan na náměstí Dr. E. Beneše,“ doplnila Kodymová s tím, že zkrácení je nutné z bezpečnostních důvodů.

Liberecké náměstí zdobí vánoční strom, transport zpomalili neukáznění řidiči

Smrk letos zkrášlí designová výzdoba v podobě herrnhutských hvězd. „Ty jsou světelné, ale zároveň fungují i jako denní ozdoby. Na stromě bude jedna žlutá vrcholová hvězda, 15 hvězd žlutobílých, speciálně vyrobených pro Liberec a dalších dvacet bílých hvězd. Toto bude doplněno dvěma druhy venkovních světelných stringů, řetězů s více než sedmi tisíci LED žárovkami,“ popsala Kodymová.

Světelné ozdoby doplní padesát skleněných barevných koulí, které pro město vyrobí Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská ze Železného Brodu, a dále šedesát denních nesvětelných ozdob.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu čeká Liberečany v pátek 21. listopadu. Program začíná v 16:15 na náměstí před historickou radnicí. „A okamžik, kdy se strom rozsvítí, nastane v 17 hodin přesně,“ doplnila Kodymová.

Přesun stromu v Liberci zbrzdila brána, hasiči si museli lehnout pod větve

Vánoční trhy v Liberci započnou 26. listopadu a potrvají až do 23. prosince. Na tržnici nabídne tradiční zboží na 50 prodejních stánků. Několik stánků obsadí i dolní centrum města na Soukenném náměstí před palácem Dunaj.

Advent přinese do Liberce i řadu doprovodných kulturních akcí.

