Slíbené cukroví na zakázku lidem nedodala. Odpojili mi elektřinu, hájí se žena

Simona B. nabízela na Facebooku nejrůznější druhy domácího cukroví. Linecké, ořechy s krémem, škeble, pracny, košíčky, rohlíčky, myslivecké knoflíky či rumové kuličky. Minimálně šest důvěřivých uživatelů Facebooku, převážně z Českolipska a Turnovska, jí za ně zaplatilo požadovanou zálohu.

Někteří na smluveném místě čekali marně, jiným po dlouhých průtazích dodala tvrdé cukroví v neodpovídající kvalitě či množství. Zbývající dosud usilují o vrácení peněz.

Na inzerát – kilogram vánočního cukroví za 700 korun – v listopadu narazila i Erika Velová. Profil uživatelky Simony B. si prohlédla, ničím jí nepřipadal podezřelý.

„Slíbila, že si cukroví předáme v Turnově u nádraží. Tak jsem si objednala dva kilogramy. Požádala mě alespoň o zálohu ve výši sedm set korun, tu jsem jí ještě ten den poslala na bankovní účet, který mi poslala. V den dodání cukroví, 20. prosince, jsem bohužel čekala marně u nádražní budovy přes půl hodiny a nic,“ popisuje nedávnou zkušenost Velová.

Výmluvy na auto v servisu

Domnělou pekařku ihned kontaktovala přes Messenger. Ta jí nejprve neodpovídala, pak se začala vymlouvat, že má auto v servisu. Adresu, aby si kupující pro cukroví mohla dojet, jí nedala.

„Psala, že cukroví bude určitě zítra, ale další den následovaly další výmluvy. To už jsem věděla, že jsem naletěla,“ přiznává Velová. Mezitím se prý na Facebooku objevil příspěvek z Mimoně, kde řešili stejný problém.

„Nahlásila jsem ji na policii, ale zatím to vyšetřují. Jestli celková částka nepřekročí deset tisíc, nic jí nehrozí. Já osobně vím o dalších čtyřech podvedených, kteří paní S. také o Vánocích naletěli,“ dodává.

Může jít o trestný čin

Podle policejní mluvčí Ivany Balákové záleží, kolik případů bude nahlášeno. Někdy se přestupky slučují a přerostou škodou v trestný čin. Což se právě u podvodů stává. „V současné době eviduje policie jeden případ týkající se podvodného prodeje cukroví, a to v Turnově,“ konstatuje Baláková.

Přitom to není poprvé, co uživatelé sociálních sítí skloňovali jméno Simony B. Podvodných praktik se měla podle Jaroslavy Kvíčalové dopouštět i koncem roku 2023. Aby Kvíčalová odradila případné kupce, své negativní zkušenosti podložila printscreeny konverzací.

„Předloni jsem jí poslala zálohu 1 500 korun a do 24. prosince mi tvrdila, jak cukroví přiveze. A nic,“ říká Kvíčalová. Po výhrůžce, že se obrátí na policii, jí žena nakonec peníze nadvakrát vrátila.

Varování na Facebooku si nevšimla Veronika Pražanová. Profil Simony B. si sice zkontrolovala, falešný jí nepřišel. Tak si kilogram cukroví také objednala.

„Chtěla platbu předem, což jsem chápala, protože jsou lidé, co si cukroví nevyzvednou,“ vysvětluje. Zanedlouho jí přišla zpráva od Simony B., která reagovala na příspěvky o podvodech na Facebooku spjaté s jejím jménem.

„Kdybyste někde ve skupině viděla příspěvek od paní Kvíčalové, tak to prosím ignorujte, loni jsem přecenila své síly a vzala si strašně moc objednávek a nestihla jsem všem cukroví dodat. Kdo nedostal cukroví, dostal své peníze zpět. Samozřejmě letos se nic takového nestane a cukroví bude dodáno dle domluveného termínu. Na všem už pracuju a nic takového již nehrozí. Tak se předem omlouvám, jestli jste něco takového musela číst,“ zněla zpráva od Simony B.

Místo patnácti druhů jen šest

O tom, že ani letos pekařka své závazky nesplní, se Veronika Pražanová přesvědčila záhy. Komunikace ohledně předání cukroví vázla, přesuny termínů doprovázela salva výmluv.

„Začala se různě vymlouvat, že jí nefunguje auto, je v servisu, zapomněla na mě a podobně,“ vyjmenovává Pražanová. „Nakonec 24. prosince skutečně přijela, ale v krabici nebyl avizovaný počet asi patnácti druhů cukroví, ale jen šest. Navíc nebylo vůbec dobré a skoro vše bylo na vyhození,“ popsala.

Tři kila bezlepkového cukroví bez cukru si přes Facebook objednala i Zuzana Pušová. Vše zaplatila předem na účet, cukroví jí mělo být doručeno 19. prosince. Nakonec si pro něj musela dojet sama na vlastní náklady.

„Po dlouhém vyhrožování policií mi usmrkla 1,5 kilogramu někde kupovaného cukroví a samozřejmě s cukrem. Přitom moc dobře věděla, že ho nesmím,“ nastiňuje Pušová. „Dala mi cukroví do kufru auta a hrozně se vymlouvala, že ona za nic nemůže a že jsme na ni všichni zlí,“ vzpomíná.

Doma po převážení Pušová zjistila, že ani váhově cukroví nesedělo a bylo jej méně. Polovina nakonec stejně skončila v koši, protože nebylo dobré. „Pořád mi dluží peníze za zbylé cukroví. Chtěla jsem po ní 950 korun, ale do dnešního dne jsem peníze neviděla,“ uzavírá. Na ženu proto podala trestní oznámení.

Pekařka slibuje vrácení peněz

„Každému kdo ode mě nedostal cukroví, bych se chtěla veřejně omluvit, nebylo to úmyslně, ale z důvodu že nám 10 dní před Vánoci odebrali hodiny a zůstali jsme bez elektřiny! Ačkoliv to pro mnohé bude jen výmluva, věřte mi, že bych si sama přála, aby to byl jen zlý sen, ale není. Všem se proto ještě jednou omlouvám a ti, kteří měli zaplaceno, ať už zálohu nebo celé, tak všem do konce tohoto roku peníze vrátím,“ objevil se v prosinci 2024 vzkaz uživatelky Simony B. na několika facebookových skupinách.

Vyjádření Simony B. se redakci iDNES.cz nepodařilo získat a většina jejích facebookových příspěvků obsahujících nabídku cukroví a komentáře nespokojených zákazníků, je již stažená.

„Pokud se někdo stal obětí podvodu – je jedno s jakým obsahem a co mu bylo nabízeno – a vznikla mu jakákoliv škoda, ať to nahlásí policii. A my se s tím vypořádáme,“ vyzývá policejní mluvčí Baláková.