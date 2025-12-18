Vánoční koncert v Liberci

Zazní známé i méně známé vánoční zpěvy.
Koncert v kostele svatého Antonína Paduánského v Liberci začíná v neděli od 18 hodin.
Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech vlaků. V Praze se stále častěji objevuje opačný trend. Dříve nevzhledná či zanedbaná místa se mění v...
Vánoce jsou časem radosti, pohody a samozřejmě i nezapomenutelných filmů. Připravili jsme pro vás lehce poťouchlý kvíz, který prověří vaše znalosti o klasických i moderních, českých i zahraničních,...
Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do Athén. V českých poměrech nošením dříví do lesa. Když ale jdete dům od domu, uvědomujete si smutnou...
Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje, že i zcela nesmyslné virály mohou ovládnout globální trendlists. Zájem navíc živí i samotný Google,...
V příštím roce definitivně končí platnost části karet Lítačka, které už se dvakrát dočkaly prodloužení. Výměna se dotkne jen cestujících s kartami z roku 2016. Žádat jde osobně či on-line, nová karta...
Podmínky pro příznivce zimních sportů v Beskydech stále nejsou dobré. Kvůli nedostatku sněhu je v provozu minimum areálů. Lyžaři mohou zamířit například do...
Kvůli zvýšenému výskytu žloutenky v Praze se vrátila dezinfekce i do prodejen potravin. Snímek jsem pořídil v prodejně Albert na stanici metra Můstek a připomíná opatření proti covid-19 .
Skiareál Lipno o víkendu otevře další sjezdovku. Návštěvníci tak budou moci lyžovat na čtyřech kilometrech sjezdovek. Nyní jsou to dva kilometry. Vzhledem k...
Gotickou katedrálu svatého Bartoloměje v Plzni čeká rekonstrukce střechy. Práce začnou v lednu a jsou plánované na roky 2026 až 2027, řekla dnes ČTK mluvčí...
V Bělé pod Bezdězem na Mladoboleslavsku dnes odpoledne hořelo v bytě, hasiči evakuovali deset osob. V nemocnici skončilo šest lidí, kteří se lehce nadýchali...
Kamion převážející lahve s minerální vodou havaroval ve čtvrtek ráno na 79. kilometru dálnice D6 poblíž Lubence. Vůz skončil převrácený na boku v příkopu, všude kolem se rozsypaly zelené lahve....
Mendelova univerzita v Brně koordinuje mezinárodní projekt na ochranu a zachování jasanu úzkolistého, který je pravděpodobně nejohroženější dřevinou v povodí...
Královéhradecký kraj zachová příští rok stejný rozsah dopravní obslužnosti jako letos. Jednou z novinek bude vyšší počet přímých vlaků mezi Hradcem Králové a...
Zastupitelé Chebu ve čtvrtek odmítli nabídku na spolupráci při přípravě Strategického podnikatelského parku (SPP) společnosti Accolade. Budou i nadále park připravovat se Státní investiční a...
Nový urgentní příjem za 158 milionů korun má za dva roky vzniknout v krajské Nemocnici Znojmo. Jihomoravští radní dnes odsouhlasili vypsání veřejné zakázky na...
Cizí notebook zapomenutý na lavičce ve stanici metra B Stodůlky si přivlastnil neznámý muž. Odložený předmět ho zaujal, následně si proto na lavičku sedl a po chvíli tašku s přístrojem sebral a...