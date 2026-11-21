Kolem smrku u chalupy v Šimonovicích se dnes sešli místní i kolemjdoucí a společně sledovali, jak se připravuje strom do Prahy. Jeho majitel Pavel Tvaroh si ho pamatuje ještě z doby, kdy byl poloviční. A ještě nedávno si neuměl představit, že by ho nechal pokácet.
„Už jsme přemýšleli delší dobu, že ho z bezpečnostních důvodů budeme muset pokácet, ale zmínil jsem se před manželkou, že sousedi vždy říkali, že je krásný a že by byl hezký někde na náměstí a ona se toho chytla,“ podotkl s úsměvem.
Pak přišel nápad, který původně nebral nikdo příliš vážně. Manželka se podívala na internet a zjistila, která města hledají vánoční strom. „Když jsme jednou odjížděli z domova, tak jsme zastavili a ona z okýnka udělala fotku a během cesty to poslala mailem na všechna místa. Ani jsme tomu pak nevěnovali pozornost. Až když se pak ozvali ze tří míst, že se jim strom líbí, pochopili jsme, že se to pomalu rozjíždí,“ vzpomínal Tvaroh.
Strom pro majitele představuje i vzpomínky na jeho otce. „Taťka, který před rokem zemřel, ho chtěl celé ty roky pokácet. Říkal, že se mu tam nelíbí a já jsem ho vždy bránil a říkal jsem mu: Tenhle strom se nikdy nepokácí. A teď jede na Staromák. Myslím, že by měl radost, kdyby to viděl.“
Smrk ale musel ze zahrady pryč, protože měl kořeny na louce. Ze strany je svah, a tak se při silnějších poryvech větru nakláněl. Rodina se tak obávala, že by jednou mohl způsobit škodu na domě nebo u sousedů.
Vítěz se našel až na poslední chvíli
Že se právě tento smrk stane letošním staroměstským vánočním stromem, nebylo dlouho vůbec jisté. Pracovníci Technologie hlavního města Prahy (THMP) letos vybírali z přibližně osmdesáti přihlášených stromů.
„Je to ideální kandidát, i když při těch 80 výběrech, které jsme letos prováděli, jsme ho našli úplně na poslední chvíli. Začátkem října jsme propadali lehké skepsi,“ přiznal Tomáš Jílek, předseda představenstva THMP, který průběh kácení tradičně kontroluje přímo na místě.
Obvykle podle něj bývá vítězný strom vybraný už v posledních dnech letních prázdnin. Letos se ale vhodný kandidát dlouho neobjevoval. Pracovníci proto znovu procházeli přihlášky, které už jednou vyhodnotili.
„Tenhle strom jsme vzali až ve druhém kole výběru, kdy jsme přihlášky vzali znovu do ruky a koukali jsme, co jsme přehlídli. Takový ten první pocit, že si řekneme ‚vau‘, letos nepřicházel,“ popsal Jílek.
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Výběr vánočního stromu totiž není jen soutěží krásy. Technici nejprve z osmdesáti přihlášek vytipují přibližně dvacet vybraných, a potom vyrážejí do terénu. Rozhoduje tak nejen vzhled a druh, ale také přístupová cesta, okolní terén a možnosti těžké techniky.
Vybraný smrk musel projít také dendrologickým posouzením. Odborníci zkoumali jeho zdravotní stav, stáří i to, zda zvládne kácení a přepravu. „Býváme raději, když k výběru dojde v průběhu léta, protože je to logistická operace, která zaměstnává zhruba 50 až 60 lidí a potřebuje to nějaký čas.“
Před uříznutím si lidé tipovali a sázeli, jaký je věk stromu. Dřevorubecký šampion Jiří Vorlíček odhadoval, že letokruhů najde 48. „Na tomto místě se jedná o solitéra, měl dostatek prostoru i světla na to, aby rostl. Nemůžeme letos očekávat, že tam letokruhů bude hodně. Zhruba do padesáti let by měl mít, ale očekávám, protože je teď hodně vlhký podzim, že váha stromu bude trochu větší než jsme zvyklí, protože z té šťávy toho je ještě hodně,“ upozornil.
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Kdo si vsadil na 49 let, ten zvítězil. Tolik spočítal Vorlíček po poražení smrku na pařezu. „Strom po odříznutí váží 5,9 tuny. Po odřezání bude mít váhu pod pět tun,“ upřesnil Vorlíček.
Kvůli podmáčené louce museli pracovníci na místě dokonce vybudovat provizorní komunikaci, kterou musí po odvezení stromu zase odstranit a pozemek uvést do původního stavu.
V noci z pondělí 23. listopadu na úterý 24. listopadu smrk pracovníci přepraví na Staroměstské náměstí, kde strom usadí do připravené šachty. Zhruba dva metry jeho kmene zmizí pod úrovní dlažby. Poté začne zdobení.
Letošní vánoční strom bude na Staroměstském náměstí zářit jinak než v minulých letech. Organizátoři se rozhodli ubrat světelnou výzdobu. „Řetězu je sedm kilometrů, představuje to asi 50 tisíc jednotlivých LED diod. Strom je krásný, takže aby vynikl, tak jsme naopak ze zdobení ubrali,“ vysvětlil Jílek.
Novinkou na stromě je velká vánoční mašle
Dominovat na výzdobě budou tmavě zelené a zlaté dekorace, chybět nebudou ani světelné animace a efekty. „Nově bude na stromě umístěna zhruba dva a půl metru veliká vánoční mašle, která je ústředním motivem letošních vánočních trhů, je to symbol vánočního dárku,“ dodal.
Strom se slavnostně rozsvítí v sobotu 28. listopadu při zahájení adventních trhů. Tvaroh se sám chce přijet podívat na rozsvícení stromu. Přestože velké akce příliš nevyhledává, tentokrát udělá výjimku. „Pojedu se tam podívat poprvé v životě. Bude to zvláštní pocit vidět strom, který byl u mě na zahradě, pod který jsem dával věci, aby na ně nepršelo a teď ho budou obdivovat tisíce lidí,“ uzavřel.
Po konci vánočních trhů půjde strom do truhlárny, kde se využije a studenti ze Střední odborné školy Jarov ho použijí k výrobě předmětů pro městské sociální organizace.