Varhanní maraton na Valdštejně

Varhanní maraton nabídne v sobotu na Valdštejně multižánrový program v různých částech hradu, složený z krátkých koncertů nejen na varhany.
Program začíná v 11 hodin, poslední koncert je od 15 hodin.
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Varhanní maraton nabídne v sobotu na Valdštejně multižánrový program v různých částech hradu, složený z krátkých koncertů nejen na varhany.
Program začíná v 11 hodin, poslední koncert je od 15 hodin.
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