Varhanní sobota na Hrubém Rohozci

Renomovaný varhaník Radek Rejšek prohlídky poskytne krátký odborný výklad o historii varhan a jejich technických funkcích, na závěr pak návštěvníkům zahraje krátkou ukázku.
Prohlídky probíhají od 9 do 16 hodin.
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Renomovaný varhaník Radek Rejšek prohlídky poskytne krátký odborný výklad o historii varhan a jejich technických funkcích, na závěr pak návštěvníkům zahraje krátkou ukázku.
Prohlídky probíhají od 9 do 16 hodin.
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