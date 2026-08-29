Varhanní sobota na Hrubém Rohozci

Renomovaný varhaník Radek Rejšek při prohlídce poskytne krátký odborný výklad o historii varhan a jejich technických funkcích, na závěr pak zahraje krátkou ukázku.
Akce Varhanní sobota proběhne na zámku od 9 do 16 hodin.
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Renomovaný varhaník Radek Rejšek při prohlídce poskytne krátký odborný výklad o historii varhan a jejich technických funkcích, na závěr pak zahraje krátkou ukázku.
Akce Varhanní sobota proběhne na zámku od 9 do 16 hodin.
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